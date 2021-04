Incidente Tesla Model S in Texas: nessuno alla guida, morti i passeggeri

Una Tesla Model S del 2019 è finita fuori strada a Houston, in Texas, schiantandosi contro un albero. Nell’urto l’auto è andata a fuoco. Purtroppo sono morte le due persone a bordo, di 59 e 70 anni di età. Pare che la vettura si stesse muovendo con il sistema di guida automatica AutoPilot, ma le autorità stanno facendo le loro indagini, per averne certezza.

Dalle prime ricostruzioni si apprende che i due passeggeri deceduti erano uno sul posto anteriore lato passeggero, l’altro seduto dietro: probabilmente stavano viaggiando senza nessuno alla guida. L’incidente si è consumato in una curva dove l’auto elettrica statunitense sarebbe giunta ad alta velocità. Questo, almeno, riferisce il canale locale KHOU-TV.

Se fosse confermata l’ipotesi di un incidente avvenuto con il sistema di guida automatica attivato, si imporrebbe qualche riflessione sui sempre più diffusi sistemi di assistenza alla guida avanzata. Tesla chiarisce che il suo sistema di guida automatica richiede ancora la supervisione attiva del conducente, non rendendo il veicolo completamente autonomo.

Quindi, è meglio evitare i comportamenti dettati da una fiducia eccessiva nella tecnologia. Sono diversi gli incidenti sotto la lente di ingrandimento delle autorità: l’agenzia statunitense per la sicurezza automobilistica, lo scorso mese, ha aperto le indagini su ben 27 sinistri.

Tornando al crash mortale della Tesla Model S in Texas, sulla base di un’indagine preliminare, la polizia ha detto a KPRC 2 di ritenere che nessuno fosse al volante, ma ciò non basta a sostenere una tesi. Gli approfondimenti sono in corso, per stabilire le cause del grave incidente. Secondo quanto riportano gli organi di informazione locale, i vigili del fuoco avrebbero faticato per spegnere l’incendio del veicolo elettrico.

A seguito dell’eco mediatica che l’incidente ha avuto sui media internazionali, le azioni Tesla hanno perso il 4,3% del loro valore all’apertura dei mercati nella giornata di lunedì.