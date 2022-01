La Tesla Model S Plaid sfida la Lucid Air Dream Edition [Video]

Qualche tempo fa Tesla aveva impressionato il mondo con la sua creazione più potente, la Model S Plaid. Ora però, l’ammiraglia di Palo Alto con prestazioni da supercar ha una concorrente pronta a sfidarla sul quarto di miglio, la Lucid Air. Entrambe vantano un valore di potenza a 4 cifre nelle versioni top di gamma.

Nell’allestimento di punta Dream Edition, la Lucid Air produce 1.126 CV, più della Model S Plaid che vanta 1.020 CV dichiarati. Rispetto a quest’ultima però pesa di più con i suoi 2.375 kg, ben più dei 2.192 kg della berlina di Tesla.

Per la sfida di velocità entrambe le vetture sono state gommate con pneumatici ad alte prestazioni, Michelin Pilot 4S per la Tesla, Pirelli P Zero HL per la Lucid Air. Il test, tuttavia, si è svolto in una giornata piuttosto fredda a 9°C e per competere alla pari alla Model S non p stato permesso di usare il sistema di precondizionamento per riscaldare la batteria.

Nonostante ciò l’ammiraglia di Tesla è stata in grado di battere l’Air con relativa facilità. In un precedente test sul canale Youtube la Lucid era riuscita a coprire un quarto di miglio di 10 secondi netti, un tempo impressionante sotto ogni punto di vista ma non abbastanza per battere la Model S che, nel frattempo, ha ottenuto il miglior tempo di 9,6 secondi nel quarto di miglio.