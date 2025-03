Hypercar da sogno pronte a sfidarsi per il titolo di bolide più veloce: la straordinaria Ferrari LaFerrari Aperta, la tecnologica McLaren P1 e la potente Porsche 918 Spyder si incontrano in una competizione senza precedenti.

Una sfida senza precedenti

Tre icone dell’ingegneria automobilistica, per un totale di oltre 2.700 cavalli, si affrontano in una sfida di accelerazione estrema organizzata da carwow. La gara si svolge in quattro manche: due drag race da fermo sul quarto di miglio e due prove in ripresa sul mezzo miglio. L’obiettivo? Scoprire quale delle tre regine dell’asfalto è la più veloce.

La britannica McLaren P1 si presenta con un V8 biturbo da 3.8 litri, supportato da un motore elettrico, per una potenza complessiva di 916 CV e 900 Nm di coppia. Grazie alla trazione posteriore, al cambio a doppia frizione a 7 rapporti e a un peso contenuto di 1.490 kg, questa hypercar punta tutto su un equilibrio perfetto tra leggerezza e prestazioni.

Dal fronte tedesco, la Porsche 918 Spyder risponde con un sistema ibrido plug-in che combina un V8 aspirato da 4.6 litri e due motori elettrici. La potenza totale raggiunge 887 CV, con una coppia straordinaria di 1.280 Nm. La trazione integrale le conferisce un vantaggio strategico, sebbene il peso di 1.675 kg rappresenti una sfida non indifferente.

Infine, l’italiana Ferrari LaFerrari Aperta incarna la passione e l’artigianalità del marchio di Maranello. Con il suo V12 aspirato da 6.3 litri e la tecnologia KERS, eroga ben 963 CV e 900 Nm di coppia. Anche in questo caso, troviamo trazione posteriore e cambio a doppia frizione a 7 marce, con un peso di 1.585 kg che la colloca a metà strada tra le rivali.

Chi riuscirà a mettere il musetto davanti agli altri?

La sfida mette in luce tre filosofie progettuali differenti: la precisione ingegneristica della McLaren P1, la tecnologia avanzata della Porsche 918 Spyder e la passione artigianale della Ferrari LaFerrari Aperta. Quale di queste hypercar conquisterà il titolo di regina dell’accelerazione? Per scoprirlo, non resta che guardare il video della competizione, un evento imperdibile per gli appassionati di motori e velocità estrema.