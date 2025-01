La Tesla Model 3 Performance ha superato la BMW M3 CS in una sfida diretta sul quarto di miglio, dimostrando come un’auto elettrica dal costo dimezzato possa battere una delle berline sportive più prestigiose del mercato tradizionale.

Una sfida sentita

La gara auto, organizzata da Edmunds Cars, ha messo a confronto due filosofie automobilistiche opposte. Da un lato, la tecnologia elettrica americana rappresentata dalla Model 3 Performance, dotata di doppio motore elettrico AWD da 510 CV e 740 Nm di coppia, in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi. Dall’altro, la tradizione sportiva tedesca incarnata dalla M3 CS, con il suo motore 6 cilindri turbo da 543 CV e 649 Nm.

La differenza più evidente tra le due vetture emerge dal prezzo: 54.990 dollari per la Tesla contro i 120.000 dollari della BMW, che nella versione testata raggiungeva i 133.000 dollari. Nonostante questa disparità economica, è stata l’auto elettrica ad avere la meglio nella competizione.

Tesla vs BMW, confronto tra filosofie

La sfida si è svolta su un tracciato che includeva un percorso di andata e ritorno con un’inversione a U. Sebbene la BMW abbia dimostrato maggiore reattività in partenza, la Tesla ha recuperato terreno, tagliando il traguardo in 33,0 secondi contro i 33,2 della rivale tedesca. Sul quarto di miglio secco, la Model 3 ha fermato il cronometro a 11,0 secondi, risultando un decimo più veloce della M3 CS.

Questi risultati segnano un punto di svolta nel mondo delle auto sportive, dimostrando che le prestazioni auto elettriche possono competere ai massimi livelli, offrendo al contempo costi più contenuti. La Tesla Model 3 Performance, oltre alle sue prestazioni straordinarie, garantisce anche un’autonomia di 480 km secondo gli standard EPA, confermando i progressi della tecnologia elettrica nel segmento delle auto ad alte prestazioni.

Il confronto sottolinea il cambiamento di paradigma in corso nel settore automotive, dove l’elettrificazione non è più solo una scelta ecologica, ma rappresenta una valida alternativa anche per gli appassionati di guida sportiva che cercano un ottimo rapporto qualità-prezzo.