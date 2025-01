Iniziamo dai numeri: 550 cavalli, 650 Nm di coppia, accelerazione 0-100 km/h in 3,5 secondi e velocità massima di 300 km/h. Questa è la carta d’identità della nuova BMW M3 CS Touring, la station wagon ad alte prestazioni che debutterà sul mercato a marzo 2025.

Un motore cattivissimo

Il cuore pulsante di questa vettura è un raffinato sei cilindri in linea da 3,0 litri, sviluppato attingendo all’esperienza nelle competizioni motoristiche. Il propulsore si distingue per soluzioni tecniche d’avanguardia come il basamento a ponte chiuso e l’albero motore forgiato, elementi che garantiscono affidabilità anche nelle condizioni più estreme.

La potenza viene gestita dal sistema M xDrive con trazione integrale intelligente, abbinato al cambio automatico M Steptronic a otto rapporti. Il conducente può personalizzare l’esperienza di guida scegliendo tra diverse modalità, inclusa la più sportiva 2WD per la trazione posteriore pura.

L’assetto è stato affinato per garantire il massimo delle prestazioni, con sospensioni M adattive, freni M Compound e cerchi forgiati. Gli pneumatici specifici per l’uso in pista sono forniti di serie, con possibilità di ulteriori upgrade per i più esigenti. La ricerca della leggerezza ha portato all’utilizzo esteso della fibra di carbonio per componenti come cofano, splitter e diffusore, con una riduzione di peso di 15 kg rispetto alla Competition. L’abitacolo sfoggia sedili M Carbon e finiture in carbonio che sottolineano la vocazione sportiva del modello.

BMW M3 CS Touring: la station wagon che esalta

Nonostante le prestazioni da pista, la M3 CS Touring mantiene la praticità tipica di una station wagon, con un bagagliaio che spazia da 500 a 1.510 litri. Gli elementi distintivi esterni includono la caratteristica griglia BMW priva di cornice e i suggestivi fari LED gialli derivati dal motorsport.

La dotazione tecnologica comprende il sistema BMW iDrive con OS 8.5 e il display curvo BMW, mentre per gli appassionati della guida in pista sono disponibili funzioni speciali come M Drift Analyser e M Laptimer. La commercializzazione avverrà in mercati selezionati tra cui Europa, Australia, Giappone e Corea del Sud, con produzione presso lo stabilimento BMW di Monaco.