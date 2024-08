BMW M3 Cecotto Edition: un tributo al campione Johnny Cecotto

Nel 1989, BMW ha deciso di rendere omaggio a Johnny Cecotto, leggendario pilota italo-venezuelano, con una versione speciale della sua iconica M3: la “Cecotto Edition“. Questo modello esclusivo è stato creato per celebrare i successi di Cecotto nel mondo delle corse automobilistiche, in particolare il titolo di Campione Italiano Turismo conquistato nello stesso anno.

Johnny Cecotto, noto per la sua versatilità, ha lasciato un segno indelebile sia nel motomondiale degli anni di Giacomo Agostini, sia nella Formula 1, correndo fianco a fianco con Ayrton Senna. La sua carriera in Formula 1 si è interrotta bruscamente nel 1984 a causa di un grave incidente durante il Gran Premio di Gran Bretagna, in cui si è rotto entrambe le gambe. Tuttavia, Cecotto ha saputo reinventarsi, passando alle competizioni di Turismo, dove ha ottenuto straordinari successi, vincendo il Campionato Italiano nel 1989 e il DTM (Deutsche Tourenwagen Meisterschaft) in due occasioni, nel 1994 e nel 1998.

Tutta la potenza M power

La BMW M3 “Cecotto Edition” rappresenta un tributo a questo trionfo nel Campionato Italiano Turismo. Presentata nel 1989, questa versione speciale della M3 si distingue per una serie di caratteristiche tecniche innovative rispetto al modello di serie. È stata la prima M3 ad essere equipaggiata con il motore quattro cilindri S14 da 2,3 litri, aggiornato per erogare una potenza di 215 CV, che successivamente sarebbe stato montato anche su altre M3.

La produzione di questa edizione limitata è stata circoscritta a soli 480 esemplari, rendendola un pezzo molto ricercato tra i collezionisti e gli appassionati di automobili. Inoltre, per il mercato svizzero, dove erano in vigore normative più severe sulle emissioni, BMW ha realizzato altri 80 esemplari con una potenza ridotta a 211 CV.

La BMW M3 Cecotto Edition è oggi considerata un’autentica icona, non solo per le sue prestazioni tecniche, ma anche per il legame indissolubile con la storia di un grande campione del motorsport come Johnny Cecotto.