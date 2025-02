Il futuro dell’automotive italiano, un settore dal valore di 93 miliardi di euro e con oltre 270.000 addetti, è stato al centro di un acceso dibattito a Maranello. Qui, 28 Comuni della rete Città dei Motori si sono riuniti per tracciare le linee guida del comparto.

Valorizzare il patrimonio motoristico italiano

L’assemblea straordinaria della Rete Anci, ospitata presso la SIM, azienda leader nei simulatori di guida, ha portato alla luce preoccupazioni e proposte concrete per il futuro del settore. Luigi Zironi, sindaco di Maranello e presidente di Città dei Motori, ha sottolineato l’importanza di valorizzare il patrimonio motoristico italiano, annunciando l’Italian Motor Week di settembre come una vetrina d’eccellenza per il Made in Italy.

Le sfide non mancano. Marco Stella di Anfia ha evidenziato come il 2025 rappresenti un anno cruciale, con il settore stretto tra stagnazione produttiva e la necessità di rivedere le politiche europee sulla transizione ecologica. L’onorevole Stefano Vaccari ha ribadito l’urgenza di un piano strategico che sappia coniugare tradizione e innovazione.

Ferrari presente

L’evento ha celebrato anche l’eccellenza del territorio, con i partecipanti che hanno visitato la Ferrari e il suo museo, concludendo con una degustazione di aceto balsamico tradizionale modenese. Tuttavia, il focus è rimasto sulle sfide future: dalla sicurezza stradale alla competizione con i produttori asiatici, fino al raggiungimento della neutralità carbonica.

La giornata ha messo in evidenza come il Made in Italy motoristico debba evolversi, mantenendo la propria identità in un delicato equilibrio tra heritage e innovazione tecnologica. Una sfida che non coinvolge solo l’industria, ma anche l’intero sistema Paese, chiamato a difendere un settore strategico per l’economia nazionale e a promuovere il turismo motoristico legato alle sue eccellenze.