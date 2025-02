Le strade del progresso non conoscono ostacoli, nemmeno per chi ha fatto della tradizione il proprio marchio di fabbrica. E così anche Ferrari si prepara a voltare pagina nella sua storia ultrasettantennale, annunciando la presentazione della sua prima auto elettrica per il prossimo 9 ottobre presso la storica sede di Maranello.

La rivoluzione del Cavallino Rampante

La rivoluzione verde del Cavallino Rampante prenderà forma durante il Capital Markets Day, dove verrà svelato il primo BEV (Battery Electric Vehicle) della casa automobilistica. Una svolta epocale per un marchio che ha costruito il proprio successo sul rombo inconfondibile dei motori termici, ma che già dal 2019 ha iniziato a esplorare le potenzialità dell’elettrificazione con modelli ibridi, arrivati oggi a rappresentare oltre la metà delle vendite.

L’amministratore delegato Benedetto Vigna promette una presentazione fuori dagli schemi per questo modello rivoluzionario, mantenendo però il massimo riserbo sui dettagli. Intanto, le prospettive finanziarie sorridono al marchio di Maranello: per il 2025 si prevede una crescita del 5% nei ricavi e negli utili core, con un EBITDA che dovrebbe superare i 2,68 miliardi di euro.

Ferrari EV, innovazione tecnologica

Il successo della casa italiana poggia su solide basi: le personalizzazioni dei veicoli generano il 20% dei ricavi, mentre la strategia dei prezzi e un portfolio prodotti vincente continuano a rafforzare la posizione del marchio. L’investimento nell’elettrico è testimoniato dal completamento di un impianto dedicato proprio a Maranello.

Sebbene il prezzo del nuovo modello elettrico rimanga avvolto nel mistero, le indiscrezioni parlano di circa 500.000 euro. Ferrari sta inoltre lavorando per dotare la vettura di una “voce” distintiva, cercando di mantenere quel coinvolgimento emotivo che da sempre caratterizza le sue creazioni. Una innovazione tecnologica che rappresenta il primo passo di Ferrari verso un futuro più sostenibile, senza tradire l’essenza del brand.