“La potenza non è mai abbastanza”, recita un vecchio adagio tra gli appassionati di motori. E Ferrari lo dimostra ancora una volta con la sua Ferrari 296 GTB VS, un capolavoro di ingegneria che si prepara a evolversi in una versione ancora più estrema.

Ferrari 296 VS, gioiello da alte performance

La supercar del Cavallino Rampante, che già impressiona con i suoi 830 cavalli complessivi grazie alla combinazione di un motore V6 biturbo da 3.0 litri e un motore elettrico, si appresta a un’ulteriore trasformazione. Il 29 aprile debutterà infatti la 296 VS, una variante potenziata che promette di alzare ulteriormente l’asticella delle prestazioni.

L’attuale modello, capace di raggiungere i 100 km/h in appena 2,9 secondi e di superare i 330 km/h, rappresenta già un punto di riferimento nel segmento delle supercar ibride. Con un rapporto peso/potenza di 1,77 kg/CV, la vettura ha saputo convincere anche gli scettici che inizialmente dubitavano della scelta di un motore V6 al posto del tradizionale V8.

Le indiscrezioni

Secondo quanto rivelato da Carbuzz, la nuova versione VS introdurrà diverse migliorie tecniche: non solo un incremento della potenza, ma anche sospensioni più rigide, cerchi e pneumatici ottimizzati e interni alleggeriti. Queste modifiche sono studiate per esaltare ulteriormente le doti dinamiche della vettura.

Ma le sorprese non finiscono qui. Dalle indiscrezioni emerge che Maranello starebbe già lavorando a una versione ancora più estrema, i cui dettagli restano avvolti nel mistero. Una strategia che conferma come Ferrari continui a perseguire l’eccellenza, combinando tradizione e innovazione nel mondo delle supercar. La 296 GTB e le sue evoluzioni dimostrano come il costruttore italiano rimanga saldamente al vertice del settore, continuando a stupire con vetture che rappresentano non solo simboli di prestazioni pure, ma anche esempi di tecnologia sofisticata e orientata al futuro.