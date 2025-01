Ferrari, icona globale di lusso e performance, continua a sorprendere con i suoi straordinari risultati di vendite 2024 in Italia. Il leggendario Cavallino Rampante, pur mantenendo una produzione limitata, rafforza il suo fascino tra appassionati e collezionisti.

La sorpresa al primo posto

Nel 2023, la casa di Maranello ha prodotto 13.663 vetture, ma il 2024 registra un significativo aumento delle vendite italiane, con un incremento del 17,94%, raggiungendo quota 756 unità in Italia. Tra i modelli più richiesti, spicca la Ferrari 296, che domina il mercato con 266 esemplari ordinati, suddivisi tra versioni chiusa e aperta. Questa vettura, con un prezzo base di 291.900 euro, combina un motore V6 turbo con un sistema elettrico, offrendo una potenza complessiva di 830 cavalli. Sebbene sia possibile viaggiare in modalità elettrica per brevi tratti, è la pura performance a conquistare i clienti.

Subito dopo, troviamo la Ferrari Roma, con 184 unità vendute. Considerata la Ferrari “per tutti”, nonostante un prezzo di partenza di 200.000 euro, è equipaggiata con un motore V8 da 620 cavalli. Questo modello, che terminerà la sua produzione nel 2024, acquisisce un valore ancora maggiore per i collezionisti.

Le Ferrari più vendute in Italia

Al terzo posto si colloca la Ferrari Purosangue, il primo SUV nella storia del marchio, con 126 unità vendute. Con un costo di 450.000 euro, si distingue per il motore V12 da 725 cavalli, quattro posti reali e un design innovativo con portiere controvento. Nonostante il prezzo elevato, ha conquistato il cuore delle famiglie italiane in cerca di lusso e praticità.

Tra gli altri modelli, la SF90 Stradale, con i suoi 1.000 cavalli ibridi, ha attratto 73 acquirenti, mentre l’elegante 812 è stata scelta da 46 appassionati. La nuova Ferrari a 12 cilindri, presentata a maggio, ha già raccolto 18 ordini, con un prezzo base di 395.000 euro per la versione chiusa. Infine, le serie speciali, come la Daytona SP3 e la Monza SP, rimangono capolavori esclusivi, acquistati rispettivamente da 13 e 3 fortunati collezionisti. Questi modelli rappresentano il massimo dell’esclusività, riservati a una clientela selezionata.

I dati evidenziano una tendenza chiara: gli italiani preferiscono i modelli Ferrari più “accessibili”, con la 296 e la Roma che rappresentano quasi la metà delle vendite totali. Nonostante i prezzi elevati, il mito Ferrari continua a crescere, consolidando il suo status di eccellenza e innovazione. Maranello, con la sua attenzione maniacale ai dettagli, si conferma un punto di riferimento nel panorama automobilistico mondiale.