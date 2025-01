La Ferrari F40, autentico simbolo della casa di Maranello, è stata coinvolta in un incidente a Monaco. Stavolta, però, non sono state le sue straordinarie performance a catturare l’attenzione, bensì un impatto contro una barriera. L’auto, appartenente al pilota di Formula 1 Lando Norris, non era guidata da lui al momento dell’incidente.

Ferrari F40: dinamica incidente

L’episodio si è verificato nei primi giorni di gennaio, mentre Norris si trovava a Dubai per festeggiare il nuovo anno. Secondo le ricostruzioni, il conducente ha perso il controllo del veicolo, causando danni alla parte posteriore della storica supercar degli anni ’80. Fortunatamente, i danni appaiono limitati e riparabili, anche se l’auto richiederà un intervento accurato per tornare al suo splendore originale.

La Ferrari F40, prodotta in soli 1.311 esemplari, rappresenta una delle auto più iconiche mai costruite. Ultimo modello approvato da Enzo Ferrari prima della sua scomparsa nel 1988, oggi il suo valore supera facilmente i 3 milioni di dollari. Tuttavia, l’assenza di sistemi elettronici di stabilità e il caratteristico ritardo del turbo possono rendere la guida impegnativa, soprattutto per chi non ha esperienza.

Disastro: il video dell’incidente

Un video dell’incidente, pubblicato su TikTok dall’utente Thanosofmonaco, mostra chiaramente il momento in cui l’auto perde aderenza e si schianta contro la barriera. L’assenza di tecnologie moderne come il controllo di stabilità ha contribuito a rendere la situazione più critica. Nonostante ciò, il conducente è riuscito a fermarsi in sicurezza subito dopo l’impatto.

Non è la prima volta che una Ferrari F40 subisce danni a Monaco. In passato, un altro esemplare prese fuoco sulle strette strade del Principato, sottolineando le difficoltà di guidare una supercar di oltre 30 anni in un contesto urbano.

Non era tutta originale

Un dettaglio interessante riguarda le ruote dell’auto: non erano le originali, ma un set personalizzato Enkei, simile a quelle utilizzate sul modello F40 LM. Sebbene questo particolare sia marginale rispetto all’incidente, dimostra l’attenzione ai dettagli del proprietario.

Nonostante l’impatto, l’auto potrà essere riparata, aggiungendo un ulteriore capitolo alla leggenda della Ferrari F40. Grazie alla sua rarità e al fascino senza tempo, il valore di queste vetture iconiche continuerà probabilmente a crescere nel tempo.