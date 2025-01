Il mondo delle auto d’epoca e delle supercar è stato recentemente sconvolto da un progetto audace e senza precedenti. L’appassionato di automobili e noto YouTuber Mike Burroughs ha deciso di ricostruire da zero una Ferrari F40, ma con una svolta rivoluzionaria: sostituire il leggendario motore V8 biturbo con un potente motore V12 aspirato proveniente dalla prestigiosa Ferrari 812 Superfast.

Simbolo indiscusso degli anni ’80 e dell’ingegneria italiana, la Ferrari F40 rappresenta un’icona del settore automobilistico. Tuttavia, il costo proibitivo di un modello originale non ha scoraggiato Burroughs, che ha deciso di intraprendere un ambizioso progetto di ricostruzione, utilizzando pannelli originali della carrozzeria e un telaio completamente personalizzato. Il suo obiettivo? Non solo replicare la leggenda, ma migliorarla con innovazioni tecnologiche e ingegneristiche.

Un telaio riprogettato per il futuro

Dato che reperire un telaio autentico di una Ferrari F40 è quasi impossibile, Burroughs ha optato per la creazione di un telaio tubolare su misura. Basandosi su modelli CAD del telaio originale, ha introdotto modifiche per incrementarne la rigidità strutturale e le prestazioni dinamiche. Questo approccio innovativo combina rispetto per l’eredità del modello con una visione moderna delle possibilità ingegneristiche.

Al centro di questa straordinaria creazione troviamo un motore V12 aspirato da 6.5 litri, noto come F140-GA, lo stesso utilizzato dalla Ferrari 812 Superfast. Questo propulsore, in grado di erogare ben 789 CV, rappresenta un significativo passo avanti rispetto ai 471 CV del V8 biturbo originale del 1987. Per massimizzare le prestazioni, Burroughs ha progettato collettori di scarico su misura 6-in-1, mentre una trasmissione sequenziale Holinger con sistema pneumatico completa il sistema di propulsione. Da notare che questa trasmissione è la stessa impiegata nella supercar Brabham BT62, a testimonianza dell’elevato livello qualitativo del progetto.

Ferrari F40 V12: tributo o eresia?

Il progetto ha generato dibattiti accesi tra gli appassionati del marchio Ferrari: è davvero possibile migliorare un’auto considerata perfetta come la Ferrari F40? Sostituire il suo iconico V8 con un motore V12 è un tradimento dello spirito originale o un omaggio all’eccellenza ingegneristica di Maranello? Qualunque sia l’opinione, è innegabile che questa creazione rappresenti una reinterpretazione audace e innovativa di un classico intramontabile. Non resta che attendere la conclusione di questo ambizioso progetto per scoprire se il risultato finale sarà all’altezza delle aspettative e se riuscirà a conquistare il cuore degli appassionati di supercar.