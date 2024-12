Ferrari F40 Competizione in scala 1:8 per sognare in salotto a Natale

Una replica in scala 1:8 della Ferrari F40 Competizione (1989) viene proposta, in edizione limitata di 199 esemplari, dagli specialisti di Amalgam Collection. Il prezzo non è per tutte le tasche: 19.995 euro. Una simile spesa è inaccessibile ai comuni mortali, anche facendo ricorso all’opzione del pagamento rateale in quatto soluzioni, senza interessi. Giusto, però, che un prodotto esclusivo sia per pochi. Anche perché, in questo caso, la richiesta è perfettamente allineata alla qualità dell’opera.

Parlare di un capolavoro, seppure in formato ridotto, è doveroso. Nelle foto, sembra quasi di essere al cospetto di una vera Ferrari F40 Competizione. Questa versione della supercar più amata di tutti i tempi nacque nell’atelier del preparatore padovano Michelotto, in funzione dell’uso agonistico. Disponeva di un telaio rinforzato, di un cambio da corsa, di freni e sospensioni aggiornati. Il motore V8 biturbo da 3.0 litri, che nell’allestimento standard produceva 478 CV, qui fu spremuto fino ai 720 CV.

Varie modifiche vennero apportate alla carrozzeria, molto meno bella di quella “ordinaria”, per la ricerca di una superiore efficienza funzionale, in relazione al diverso vigore energetico e al nuovo profilo prestazionale. Il modello in scala 1:8 della Ferrari F40 Competizione proposto da Amalgam Collection è stato plasmato nei laboratori del marchio inglese, con l’apporto di sapienti artigiani, giovandosi della collaborazione della casa del “cavallino rampante”, che ha fornito molto materiale informativo. L’uso di una scansione digitale estremamente accurata dell’auto originale ha permesso di ricreare perfettamente ogni dettaglio, seppure in scala.

Fonte | Amalgam Collection

Foto | Profilo Facebook Amalgam Collection