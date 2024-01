Ferrari F40: venduta all’asta per 3,1 milioni in 64 secondi

Ferrari F40 è una delle super car del cavallino rampante più famose di sempre. Questa famosa auto ha registrato un altro risultato impressionante. Un modello del 1992 è stato venduto ad un’asta organizzata da Mecum durante il fine settimana e, nei primi 2 secondi di offerte, le offerte sono balzate a 1 milione di dollari, ma ciò non ha fermato coloro che volevano acquistare la rara supercar.

Una Ferrari F40 è stata venduta all’asta da Mecum per 3,1 milioni in appena 64 secondi

Ricordiamo che questo modello è stato chiamato così in onore del 40° anniversario della casa automobilistica di Maranello. Uscì un anno prima della morte di Enzo Ferrari, che alla sua première dichiarò: “Ho detto ai nostri ingegneri di creare la migliore macchina del mondo. Ed eccola lì”.

L’auto venduta all’asta di Mecum è uno dei 22 esemplari di F40 prodotti dalla Ferrari nel 1992. Il suo chilometraggio era di soli 14.000 km e l’interesse per l’auto è stato enorme. Nei primi 2 secondi di offerte, il prezzo è balzato dai 150.000 dollari iniziali a 1 milione di dollari. Dopo 7 secondi la posta in gioco ha raggiunto i 2 milioni di dollari. L’intera offerta è durata 64 secondi, con la supercar che alla fine è stata venduta per 3,1 milioni di dollari.

Per quanto riguarda le caratteristiche della Ferrari F40, la vettura è dotata di un motore V8 biturbo da 2,9 litri in grado di sviluppare fino a 485 CV e fino a 580 Nm di coppia. Il motore è accoppiato ad un cambio a 5 marce. L’auto sportiva accelera da 0 a 100 km/h in 3,1 secondi. È la prima vettura di serie a superare la soglia delle 200 mph, raggiungendo una velocità massima di 324 km/h.