Ferrari: nuove assunzioni e piano azionariato diffuso per il 2024

Ferrari ha annunciato nuove assunzioni e un piano azionariato per il 2024, con l’obiettivo di rafforzare la sua posizione nel mercato e coinvolgere i suoi dipendenti. Il piano prevede l’ingresso di 250 nuovi lavoratori, tra cui ingegneri, tecnici e operai, che andranno a integrare i quasi 5 mila dipendenti attuali. Il piano azionariato, invece, riguarda la possibilità per i dipendenti di acquistare azioni Ferrari a un prezzo scontato, con un bonus aggiuntivo in base ai risultati aziendali.

Nuove assunzioni, piano di azionariato diffuso e ulteriore crescita del premio di competitività per la Ferrari nel 2024

Il piano ha lo scopo di incentivare la partecipazione e la fidelizzazione dei dipendenti della casa di Maranello, che potranno beneficiare della crescita del valore delle azioni della casa automobilistica del cavallino rampante. Il piano di azionariato prevede che ogni dipendente, se lo desidera, diventi socio di Ferrari ottenendo gratuitamente delle azioni, una sola volta, per un valore di assegnazione fino a circa 2.065 euro, secondo la normativa fiscale vigente. Il piano sarà realizzato con azioni proprie. Se il dipendente le terrà per almeno 36 mesi, la società gli darà altre azioni fino al 15% del valore della prima assegnazione.

Ferrari ha annunciato oggi il rinnovo dell’accordo per il premio di competitività che viene dato ai lavoratori delle società italiane del gruppo, che scadeva a dicembre. Il nuovo accordo durerà quattro anni, dal 2024 al 2027. In questo periodo il premio potrà superare i 17.000 euro e i dipendenti potranno scegliere, se vogliono e secondo un Regolamento, di trasformare parte del valore in azioni della società, fino a 3.000 euro all’anno. Questa trasformazione, fatta con azioni proprie, sarà esente da tasse se si rispettano le condizioni di legge, e darà ai dipendenti il vantaggio di essere soci Ferrari e di avere una gestione titoli gratis.