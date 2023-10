Ferrari: in arrivo un SUV compatto? [RENDER]

Ferrari sta registrando un grandissimo successo di mercato con il primo SUV lanciato nel corso della sua lunghissima storia. Ci riferiamo ovviamente al Purosangue che è sold out per almeno un paio di anni nonostante i prezzi proibitivi. Proprio per questo motivo più di qualcuno pensa che alla lunga la casa automobilistica del cavallino rampante possa decidere di lanciare sul mercato altri SUV. In particolare si vocifera da tempo di una versione più compatta di Purosangue che potrebbe aprire alla casa automobilistica di Maranello le porte di un segmento particolarmente importante che potrebbe registrare così una ulteriore espansione delle sue quote di mercato che sono in continua crescita.

Ecco come sarebbe una versione mini di Ferrari Purosangue

Sulla base di ciò, il designer Kleber Silva nei giorni scorsi ha pubblicato sul web un render che ipotizza una versione mini di Ferrari Purosangue. Si tratterebbe in parole povere di un SUV compatto che potrebbe rappresentare la nuova entry level della gamma della casa automobilistica del cavallino rampante. Ovviamente si tratta di un mero esercizio di stile di un designer indipendente dato che comunque al momento non ci sono notizie del possibile arrivo di un simile modello visto che comunque la Ferrari deve anche pensare di mantenere la propria esclusività rinunciando a vendite facili. Tuttavia l’idea stuzzica sicuramente la fantasia di molti. Vedremo se in futuro ci sarà ancora spazio nella gamma del produttore di lusso per un simile modello.