Ferrari Purosangue: riaperti gli ordini

Ferrari Purosangue, presentato a settembre dello scorso anno, fin da subito si è dimostrato un grande successo. Non a caso nei mesi scorsi la Ferrari è stata costretta a chiudere gli ordini con il SUV sold out per tutto il 2023 e il 2024. Tuttavia nelle scorse ore la casa automobilistica del cavallino rampante ha annunciato di aver riaperto gli ordini per acquistare il SUV. Dunque chi volesse approfittarne può ordinare subito il suo Purosangue ad un prezzo di partenza di 390.000 euro.

Riaperti gli ordini per Ferrari Purosangue

Ferrari Purosangue ha dimostrato di essere un successo in tutto il mondo, con la società che ha riportato una domanda “senza precedenti” per il modello di lusso a quattro porte e quattro posti. E’ stato il CEO della Ferrari Benedetto Vigna a confermare nei giorni scorsi la notizia in occasione della presentazione dei dati trimestrali del produttore di Maranello.

Ricordiamo che la Ferrari ha deciso di limitare le vendite del suo SUV per tutelare la sua esclusività. Ferrari Purosangue infatti non può superare come vendite il 20% delle immatricolazioni totali della cavallino rampante. Ora che finalmente la Ferrari ha smaltito gli ordini iniziali per il SUV tuttavia si è deciso di riaprire gli ordini per questo modello. Purosangue prima ancora del debutto ha suscitato grande curiosità tra appassionati e addetti ai lavori trattandosi del primo SUV nella storia della Ferrari. Dopo la sua presentazione ufficiale le recensioni relative a questa vettura sono state tutte molto positive.

A proposito di ciò, il CEO Benedetto Vigna ha dichiarato: “Abbiamo deciso di riaprire gli ordini per la Purosangue , sospesi a causa di una domanda iniziale senza precedenti e stiamo lanciando la Roma Spider per arricchire ulteriormente la nostra offerta. Siamo sulla buona strada dell’elettrificazione con lo sviluppo delle auto sportive e delle infrastrutture a Maranello“.