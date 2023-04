Ferrari, Elkann: “L’elettrico è un’opportunità, nel 2025 il primo BEV”

Nel corso dell’assemblea generale degli azionisti del gruppo Stellantis, interessanti dichiarazioni da parte di John Elkann che ha parlato anche della Ferrari. A proposito della casa automobilistica del cavallino rampante, il Presidente ha dichiarato che l’elettrificazione rappresenta una vera e propria opportunità e che il primo veicolo elettrico al 100 per cento del cavallino rampante lo vedremo di sicuro entro il 2025.

Elkann conferma che il primo BEV della Ferrari arriverà entro il 2025

John Elkann esattamente ha dichiarato: “L’ulteriore sviluppo dell’elettrificazione delle nostre auto rappresenta per noi una grande opportunità per il futuro“. Il rappresentante della famiglia Agnelli ha anche ricordato come il viaggio nell’elettrificazioner è iniziato nel 2009 in Formula 1 per poi proseguire sul primo modello da strada LaFerrari nel 2013. Da quel momento in poi la Ferrari ha ulteriormente sviluppato le proprie tecnologie lanciando altri 4 ibridi, ognuno dei quali ha riscosso un grandissimo successo di mercato.

“Da ciò stiamo costruendo la nostra prima Ferrari completamente elettrica“. A proposito di questa auto Elkann ha aggiunto che si tratterà di una vera e propria pietra miliare nella storia del produttore automobilistico di Maranello. Dunque la Ferrari è pronta a passare all’elettrico non snaturando quelle che da sempre sono le caratteristiche delle sue super car che continueranno a puntare su design, lusso e prestazioni di altissimo livello.

Per il resto John Elkann ha dichiarato che l’anno scorso il cavallino rampante ha ottenuto risultati record e che questo avvio di 2023 fa ben sperare. Sembrano elevate le probabilità che quest’anno la Ferrari migliori ulteriormente gli ottimi risultati ottenuti lo scorso anno. Elkann ha evidenziato come vi sia stata una crescita a doppia cifra di tutti i parametri. Ovviamente un ruolo importante in questa crescita lo ha sicuramente avuto il SUV Purosangue, sold out per i prossimi due anni. L’amministratore delegato Benedetto Vigna, dal canto suo, ha parlato di una “serie straordinaria di risultati” e di “un anno molto forte. Insomma sicuramente un buon momento per la Ferrari.