Ferrari conquista due Red Dot Best of the Best 2023

Ferrari si è aggiudicata due riconoscimenti di primo piano in altrettante categorie in occasione del Red Dot Award.

Il Ferrari Purosangue ha ricevuto il Red Dot: Best of the Best nella categoria Product Design mentre la Ferrari Vision Gran Turismo ha ottenuto lo stesso premio nella categoria Innovative Products. Da segnalare anche il Red Dot Award conquistato dalla 296 GTS, la prima spider del brand di Maranello con gruppo propulsore ibrido plug-in basato su un V6.

Il brand di Maranello ha conquistato fino ad ora 26 Red Dot Award

Per chi non lo sapesse, il Red Dot Award è uno dei premi più importanti e prestigiosi nel settore del design industriale e ha come obiettivo quello di celebrare l’eccellenza e la carica innovativa dell’attività dei migliori progettisti al mondo. I premi vengono consegnati nel corso di una cerimonia di premiazione, la cui edizione 2023 è prevista per il 19 giugno prossimo a Essen (Germania).

Tra il 2015 e il 2023, Ferrari ha conquistato 26 Red Dot Award. In 69 anni di storia di questo premio, nessun’altra casa automobilistica è riuscita ad ottenere un simile risultato. Tali riconoscimenti evidenziano ulteriormente il valore del lavoro svolto dal Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni, che progetta soluzioni contemporanee che valorizzano e rendono uniche le auto del cavallino rampante senza compromettere la simbiosi tra forma e funzionalità (elemento centrale del DNA Ferrari).