Ferrari 12Cilindri in scala 1:8, una riproduzione fedelissima

La Ferrari 12Cilindri rende onore alla motorizzazione simbolo della casa di Maranello, dandole continuità in un’epoca dove alcune norme, a tratti assurde, sembrano soffocare la passione motoristica. Questa berlinetta a 2 posti, con cuore disposto in posizione anteriore arretrata, è l’erede della 812 Superfast, di cui riprende i pregi, elevandoli a un nuovo livello.

Quelli di Amalgam Collection hanno sviluppato un modello in scala 1:8 di grande raffinatezza, che in foto sembra quasi l’auto reale. Il prezzo, anche qui, è per pochi eletti, toccando quota 16.600 euro. Volendo è possibile dilazionare la spesa in quattro rate da 4.150 euro ciascuna, senza interessi, ma poco cambia per i comuni mortali, che non possono certo pensare a un acquisto del genere. Solo 199 gli esemplari previsti per questa riproduzione in formato ridotto.

I modelli su misura possono essere costruiti secondo le specifiche del proprietario, magari imitando l’allestimento della vera Ferrari 12Cilindri ordinata. La configurazione base dell’opera di Amalgam Collection miscela la carrozzeria in Rosso Imola agli interni Blu Sterling.

Dopo 300 ore di lavoro, prende forma un gioiello in scala 1:8 che, in meno di 60 centimetri di lunghezza, raggiunge una finezza esecutiva di riferimento. Questo è reso possibile dalla maestria degli artigiani dell’atelier inglese e dall’uso dei progetti CAD originali della casa del “cavallino rampante”, oltre che dalle specifiche sui materiali da essa fornite.

Rivolta agli amanti del V12, la Ferrari 12 Cilindri gode della spinta di un’unità propulsiva da 6.5 litri, dotata di questo frazionamento, che sviluppa una potenza massima di 830 CV. Ne derivano un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi e da 0 a 200 km/h in meno di 7.9 secondi. La punta velocistica si fissa oltre quota 340 km/h. Sono cifre di riferimento, specie pensando alla sua natura di Gran Turismo e non da belva da pista. Molto pulita la veste stilistica della vettura, che evoca la 365 GTB/4 Daytona, ma lo specchio di coda lascia perplessi.

Fonte | Amalgam Collection