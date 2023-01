Ferrari 812 Superfast: l’erede avrà ancora il V12

L’erede della Ferrari 812 Superfast è un progetto che, ormai è noto, il marchio di Maranello sta portando avanti proprio in questi mesi. Tant’è vero che i primi muletti sono stati già avvistati sulla pista di prova del marchio del Cavallino Rampante, facendo rimbombare il nuovo V12.

E proprio a febbraio dello scorso anno Ferrari aveva chiuso gli ordini per la 812 Superfast coupé e la 812 GTS cabriolet, in vista della fine prevista della produzione della ‘grand tourer’ a motore anteriore, dopo sette anni di vita commerciale sul mercato.

Nome in codice F167

In un video caricato su YouTube, il videografo spia “Varryx” ha catturato il prototipo di questa erede della 812 Superfast mentre guidava a tutta velocità intorno a Fiorano, la pista di prova privata della Ferrari nei pressi di Modena.

Nome in codice F167, l’ultima coupé V12 con motore anteriore della Ferrari dovrebbe essere svelata entro i prossimi 12 mes con le prime consegne che partiranno già nel 2024.

Per ora il primo prototipo utilizza i pannelli della carrozzeria della Ferrari Roma (che monta un motore V8 biturbo) per nascondere lo stile dell’auto finale, anche se il cofano più lungo e più largo dell’auto e la caratteristica nota di scarico suggeriscono che questa vettura sarà alimentata da un motore V12.

Il V12 elettrificato

Mentre i dettagli del powertrain dell’erede della Ferrari 812 Superfast devono ancora essere confermati, sappiamo intanto che dovrebbe essere basato sul V12 da 6,5 litri “F140” che ha alimentato una serie di modelli Ferrari, come la 812 Superfast/GTS e il SUV Purosangue.

Come riportato in precedenza, alcune indiscrezioni hanno suggerito che l’erede della Ferrari 812 Superfast sarà alimentata da un motore V12 con una qualche forma di assistenza ibrida, consentendo al dodici cilindri di essere mantenuto in vita rispettando l’ultima iterazione delle rigorose normative europee sulle emissioni.

Ferrari: il cammino verso l’elettrificazione

A giugno la Ferrari ha annunciato che avrebbe lanciato 15 nuovi modelli tra il 2023 e il 2026, con il 60% delle vetture in arrivo elettrificate, cinque per cento elettriche e il 55 per cento ibride. Secondo Ferrari almeno l’85% dei suoi nuovi modelli sarà costituito da veicoli di serie come le supercar V6 a motore centrale 296 GTB/GTS, i V8 a motore anteriore Roma/Portofino e l’erede della 812 Superfast. La Ferrari ha inoltre dichiarato che l’80% dei suoi modelli sarà elettrificato entro il 2030, composto per il 40% da auto elettriche, per il 40% da ibride e per il 20% da veicoli a benzina.