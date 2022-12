Ferrari 812 Superfast Novitec a 351 km/h sull’Autobahn | Video

La Ferrari 812 Superfast è un missile a quattro ruote, che può viaggiare a velocità stellari. Quelli di AutoTopNL hanno filmato un esemplare della specie, su un’Autobahn tedesca, fino a 351 km/h. Una cifra superiore a quella dichiarata dalla casa di Maranello (340 km/h), ma bisogna considerare gli scarti del tachimetro e la presenza di uno scarico Novitec. Quest’ultimo aggiunge qualche cavallo in più e rende ancora più intenso il rombo della grossa coupé del “cavallino rampante”, che suona in modo spettacolare.

Un’auto usata spesso

La vettura protagonista del video segna una percorrenza di 165 mila chilometri, ma sul piano prestazionale è fresca come se fosse nuova di fabbrica. Una conferma della qualità delle “rosse” di ultima generazione, anche sul fronte dell’affidabilità e della tenuta nel tempo. Da evidenziare come, nel caso in esame, la manutenzione sia stata eseguita in modo regolare presso la rete di assistenza ufficiale.

Brividi sensoriali

Le emozioni trasmesse dai fotogrammi sono stellari, grazie soprattutto al sound mozzafiato dell’orchestra meccanica a dodici cilindri. Non stiamo parlando di una supercar estrema, ma di una granturismo confortevole che può viaggiare come un bolide da pista. Miracoli che in Emilia Romagna sanno fare con una certa frequenza. Il tuning Novitec è molto leggero, concentrandosi su pochi elementi di personalizzazione dell’abitacolo. Nuovi, come dicevamo, gli scarichi, che rendono ancora più racing le note del motore.

Le Autobahn tedesche come set

I fotogrammi sono stati girati su tratti autostradali senza limiti, in Germania, ma l’invito è quello di non imitare simili condotte, per il senso di responsabilità che si deve avere nei propri confronti e, soprattutto, nei confronti degli altri e delle loro vite. Stupisce la naturalezza con cui la “rossa” raggiunge i 351 km/h: si vede che è nel suo territorio.

Ferrari 812 Superfast: un gioiello

Ricordiamo che quest’auto sportiva, con architettura transaxle, è spinta da un V12 aspirato da 6.5 litri. Questo, nella configurazione standard, sviluppa 800 cavalli di potenza massima a 8500 giri al minuto, con una coppia di 718 Nm a 7000 giri al minuto. Da brividi le performance, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.9 secondi. Cifre ancora più incisive di quelle, già spaziali, della F12berlinetta, di cui ha preso il posto. Giunti a questo punto, non vogliamo tediarvi con altre frasi. La parola passa al video. Buona visione!