Ferrari 812 Competizione A trattata come una pietra preziosa

Nel campionario delle auto gestite dal reparto Tailor Made della casa di Maranello, un posto di primo piano spetta alla Ferrari 812 Competizione A che, come la sorella chiusa, viene sottoposta spesso a processi di personalizzazione nell’ambito dello specifico programma.

Nel caso in esame, il trattamento cromatico evoca i colori di una pietra preziosa, con un Verde Minerale di taglio misterioso. Le sue sfumature si coniugano efficacemente ai sedili in pelle Peccary beige, abbinati a rifiniture in Alcantara nera, per un abitacolo di grande raffinatezza.

Ancora una volta gli uomini del “cavallino rampante” hanno saputo interpretare con gusto le richieste del cliente, consegnandoli un prodotto intonato alle sue esigenze, che non tradisce la classe tipica del marchio. Possiamo dire di essere al cospetto di una Ferrari 812 Competizione A in abito da sera.

Questa vettura in serie limitata è un omaggio alla gloriosa tradizione delle scoperte del marchio emiliano. Incredibile la magia ingegneristica del suo motore V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata, che mette sul piatto 830 CV di potenza massima, per uno scatto da 0 a 100 km/h in 2.85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.5 secondi. Sono numeri spaziali, ma ancora più coinvolgente è la qualità dell’handling, per una maneggevolezza da corsa, fonte di preziose emozioni al volante. A completare il quadro ci pensa un sound unico, da antologia.