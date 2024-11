Ferrari 412 P: riprese on board su strada, emozioni uniche | Video

In un periodo storico dove, per via dell’elettrificazione, si rischia di avere auto sempre più asettiche e poco coinvolgenti sul piano sonoro, fare un tuffo nella magia delle melodie meccaniche generosamente elargite dalla Ferrari 412 P del 1967 è davvero benefico per lo spirito. Il video odierno, pubblicato su Instagram, ci offre un piccolo assaggio di questi suoni orchestrali, di grande intensità, che si completano con alcune riprese esterne, da cui gli occhi traggono enorme piacere, per il fascino delle linee del modello.

Stiamo parlando di una vera opera d’arte a quattro ruote, i cui tratti superano le insidie del tempo, per consegnarsi all’eternità, come prova tangibile della migliore capacità creativa umana. Nei fotogrammi si scorge la presenza di una Ferrari LaFerrari Aperta gialla, sua compagnia di viaggio in questo prezioso set, che dovrebbe comprendere pure una Daytona SP3, in marcia alle sue spalle. Il camera car sulla Ferrari 412 P, per quanto breve, è inebriante. La sua azione è poesia.

Questa Sport degli anni romantici è stata battuta all’asta da Bonhams, lo scorso anno, ad oltre 30 milioni di dollari, in occasione del Monterey Car Week. Si tratta dell’esemplare con telaio numero 0854, uno dei 2 della specie costruiti. Il compito della spinta è affidato a un motore V12 da 4 litri di cilindrata, che eroga 420 CV di potenza massima, a 8.000 giri al minuto. L’energia giunge al suolo col supporto di un cambio manuale a 5 rapporti. Notevole la punta velocistica, che si spinge fino a 310 km/h. Sublime la bellezza estetica, degno sigillo del suo valore storico e culturale. Tanto di cappello a chi ha creato un’auto così ricca di fascino come la Ferrari 412 P, che entra subito nel cuore di tutti. Adesso, però, basta con le parole: il racconto sensoriale passa al video. Buona visione!