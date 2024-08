Bentley vecchie e nuove in luce alla Monterey Car Week

La Monterey Car Week 2024 ha offerto, come al solito, uno spettacolo emozionante agli amanti delle belle auto. Bentley è stata degnamente rappresentata in quella cornice, con una presenza ufficiale di alta gamma, in un sentiero temporale dal passato al presente. A comporre la miscela ci hanno pensato una S2 Drophead Coupé del 1961, restaurata in modo impeccabile, la nuova Continental GT Speed e la Speed Six Continuation Series, portata al suo debutto su strada.

Grande interesse ha suscitato la più anziana del gruppo, che diventa la prima Bentley iscritta al Concours d’Elegance di Pebble Beach. I tre modelli hanno scritto un nuovo atto della vetrina annuale del marchio all’evento californiano e sono la prova tangibile della lunga nobiltà storica dell’azienda, capace di rinnovarsi mantenendosi fedele ai valori cardine della tradizione.

La nuova Bentley Continental GT Speed ​​di quarta generazione ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti alla Monterey Car Week 2024 con un esemplare personalizzato da Mulliner, che ha guidato una flotta di oltre 30 esemplari di pre-produzione del modello. Il risultato? Una sfilata di grande presa emotiva, soprattutto per i cultori del marchio di Crewe.

Insieme a lei, come regina della scena, la già citata S2 Drophead Coupé del 1961, riportata allo splendore delle origini dopo un restauro durato 2 anni. L’esemplare portato negli USA ed iscritto al Concours d’Elegance di Pebble Beach, appartiene a una famiglia di sole 15 vetture plasmate da Mulliner negli anni sessanta.

Questa creatura può essere vista come un’antenata della nuova Continental GT Speed ​​Convertible, anch’essa apparsa per la prima volta negli Stati Uniti, dove ha mostrato al pubblico anche il suo motore V8 Ultra Performance Hybrid, attento alle performance e all’ambiente. Il modello riprende un elemento tipico del design Bentley, sostituendo i precedenti quattro fari anteriori con due gruppi ottici di dimensioni più generose. Un elegante ritorno al passato.

In vetrina, alla Monterey Car Week 2024, pure la Speed Six Continuation Series, ultimo progetto della divisione Classic di Mulliner, che dà continuità all’omonimo modello uscito vittorioso dalla 24 Ore di Le Mans del 1930. Solo 12 gli esemplari previsti. La presenza di Bentley all’evento statunitense è stata ad ampio raggio. Grazie all’apporto dei clienti, quasi 90 vetture del marchio si sono riunite nel corso della settimana, abbracciando gli eventi glamour del marchio.