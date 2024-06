Bentley: collezione Mulliner Instabul Silhouette per le serie Azure

Nasce la nuova ed esclusiva linea Mulliner Istanbul Silhouette Collection per il trio di modelli Bentley Continental GT Azure V8, Flying Spur Azure V8 e Bentayga Azure V8. In questa gamma di versioni in edizione limitata si celebra la città turca, con un omaggio ad alcuni suoi luoghi iconici. Ne derivano delle proposte vibranti, che miscelano cultura, arte, storia e modernità.

Le auto di questa serie sono trattate dagli artigiani del reparto Mulliner e sono realizzate a mano nello stabilimento di Crewe, in Inghilterra. Cucite su misura per il bacino di destinazione, sono disponibili solo attraverso la concessionaria di Istanbul, col cui team la casa madre ha lavorato a stretto contatto. Della città orientale celebrano il ricco patrimonio di monumenti e di bellezze artistiche.

Tributi emozionanti alle architetture urbane

Le Bentley Continental GT Azure V8, Flying Spur Azure V8 e Bentayga Azure V8 della collezione Mulliner Istanbul Silhouette Collection omaggiano visivamente alcuni luoghi simbolo, come la Moschea di Sultanahmet, la Torre della Fanciulla, la Torre di Galata e i Ponti sul Bosforo.

Per vestire il corpo vettura dei 3 modelli è stata scelta l’intrigante vernice Black Sapphire, che fa da base perfetta per i dettagli sportivi in blu “Dragon Fly”, come la striscia sulle minigonne laterali in carbonio e le speciali piastre battitacco Silhouette. Questo accent coulor si ispira sia alle ricche tonalità blu e turchesi dello stretto del Bosforo, che collega il Mar Nero al Mar di Marmara, sia alle tonalità del cielo che si riflette nelle sue acque.

Lusso e stile Bentley a profusione

Il tema cromatico si ritrova pure nell’abitacolo e prende forma negli speciali ricami Istanbul Silhouette della Maiden’s Tower, della Galata Tower e dei famosi ponti sul Bosforo, presenti sui poggiatesta e sui cuscini posteriori. Questi ultimi sono rivestiti con pelli in Imperial Blue e Beluga, ispirate alle piastrelle con motivi blu chiaro della famosa Moschea di Sultanahmet.

Altro elemento caratterizzante di questa collezione è la presenza all’interno, sul pannello anteriore e nell’area di infotainment, di materiali raffinati come il legno “Piano Imperial Blue” e la pietra naturale “Galaxy”, che sembra un prodotto di alta gioielleria. Qualcuno dice che l’eccellenza è nei dettagli. Le Bentley Continental GT Azure V8, Flying Spur Azure V8 e Bentayga Azure V8 di questa serie speciale confermano l’assunto, anche negli elementi meno rituali, come il portachiavi, anch’esso specifico, grazie al design speciale che gli è stato conferito. Il trio di modelli sarà in grado di soddisfare al meglio i gusti degli esigenti clienti turchi, cui si orientano.