Nuova Bentley Continental GT Speed: a breve il lancio

Procede a ritmo spedito la marcia di avvicinamento alla cerimonia di presentazione della nuova Bentley Continental GT Speed. L’appuntamento è per il pomeriggio di martedì 25 giugno, quando gli appassionati di tutto il mondo potranno conoscere nel dettaglio il nuovo modello, destinato a diventare il più potente fra quelli stradali fino ad oggi proposti dal blasonato marchio inglese.

Con il suo arrivo, il ciclo di questa vettura giunge alla quarta generazione. Gli uomini della casa di Crewe ne parlano con entusiasmo e dicono che segnerà un significativo passo avanti non solo per il modello ma per Bentley in generale.

Già svelate le cifre energetiche. La nuova Bentley Continental GT Speed, grazie all’inedito gruppo propulsore Ultra Performance Hybrid, sarà in grado di sviluppare una potenza massima di 782 CV e una coppia di ben 1000 Nm. Facile intuire il tenore prestazionale, a dispetto di un peso verosimilmente alto. Di grande rilievo l’autonomia in sola trazione elettrica, che può raggiungere gli 80 km: quanto basta a soddisfare tutte le esigenze di mobilità urbana, per chi preferisce questa modalità di esercizio, anche nella prospettiva green.

Questa vettura sarà un’importante pietra miliare nel viaggio ecologico intrapreso dalla casa inglese e battezzato “Beyond100“, il cui scopo firnale è farne il marchio leader nella mobilità di lusso sostenibile. Le emissioni di CO2, nel ciclo WLTP, della nuova Bentley Continental GT Speed, saranno inferiori a 50 g/km, una cifra davvero bassa, indice di una grande efficienza del powertrain ibrido. Tutto questo senza perdere un filo del carattere e dello sfarzo dell’iconica coupé, che cavalca l’onda del successo ormai da tanti anni.

La tecnologia applicata al telaio di ultima generazione comprende la trazione integrale attiva con torque vectoring, le quattro ruote sterzanti, il differenziale a slittamento limitato elettronico, il controllo antirollio attivo da 48 V e i nuovi ammortizzatori a doppia valvola. Con queste ed altre soluzioni ingegneristiche, i tecnici della casa di Crewe hanno reso il modello più gradevole e chirurgico che mai, in termini di finezza di guida e di piacere dinamico.

Ovviamente l’insieme dei cambiamenti sarà annunciato da un look sostanzialmente diverso rispetto alle generazioni precedenti, per una identificabilità al primo colpo d’occhio. Nonostante al sua presentazione ufficiale non sia ancora avvenuta, il modello gode già di un primato, ancora da certificare, ma documentato da un video, che sarà diffuso al momento del lancio. Nel filmato si vede la nuova Bentley Continental GT Speed sfrecciare a 335 km/h nel tunnel sottomarino di Ryfylke, in Norvegia. Nessuno aveva fatto meglio fino ad oggi.