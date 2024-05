Bentley: un motore V8 ibrido ultraperformante al posto del W12

Per diversi anni il W12 è stato il motore di punta in casa Bentley. Il suo esordio avvenne sulla prima Continental GT del 2003. Poi una serie di evoluzioni, che hanno portato la potenza del 6.0 litri biturbo a quota 740 CV. Tanta l’energia custodita sotto il cofano della Batur. Ora il marchio inglese, per dare corpo a un altro passo nella strategia Beyond100, ha deciso di sostituirlo con un powertrain elettrificato. Si tratta, nello specifico, di un V8 ibrido, che diventa il riferimento motoristico della gamma.

Questo cuore ultra performante combina una nuova unità a combustione interna con la tecnologia elettrica di ultima generazione. La potenza combinata è di oltre 750 CV, una cifra da supercar. Il quadro prestazionale molto incisivo sarà, tuttavia, combinato con il lusso più estremo, in linea con la storia aziendale. L’arrivo della nuova unità propulsiva segna un altro passo nel cammino di Bentley verso l’elettrificazione. Per fortuna, qui, c’è ancora un sound analogico, di grande presa emotiva.

Il nuovo V8 ibrido Bentley sarà un gioiello

Battezzato Ultra Performance Hybrid, questo cuore segue la lunga tradizione della casa inglese, che ha elevato negli anni il vigore prestazionale dei suoi modelli facendo appello alle tecnologie “integrative” del tempo. Dai compressori degli anni Venti si è passati ai turbocompressori degli anni ottanta. Adesso è il turno dell’electrochargin, che aggiunge potenza elettrica al sistema, spingendo le prestazioni e l’efficienza verso nuovi traguardi.

Il nuovo V8 ibrido di Bentley, come dicevamo, sviluppa oltre 750 CV, una cifra più alta di ben 91 CV rispetto a quella espressa dalle unità propulsive che, fino ad oggi, hanno alimentato le danze delle Flying Spur e GT Speed. Per il tenore della sua ingegneria e delle sue cifre, gli uomini della casa di Crewe parlano di questa unità ibrida come del powertrain più avanzato e potente costruito nei 105 anni di storia aziendale, con riferimento alle auto del listino commerciale.

In modalità esclusivamente elettrica, col V8 ibrido di Bentley sarà possibile percorrere una distanza fino a 80 km. Le emissioni di CO2 nel ciclo di guida WLTP saranno inferiori a 50 g/km. Al nuovo motore il compito di sostituire l’iconico W12 biturbo, che andrà in pensione questa estate, dopo aver preso forma in oltre 100 mila unità negli ultimi due decenni. Nelle prossime settimane saremo in grado di fornirvi più dettagli sulle sue caratteristiche.