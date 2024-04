Bentley Bentayga Apex Edition by Mulliner: nuove vette di esclusività

Per i clienti in cerca di distinzione e di un’esclusività ancora più alta, ecco la nuova Bentley Bentayga Apex Edition by Mulliner, che declina in modo speciale il noto SUV della casa inglese. Si tratta di una serie limitata, destinata a prendere forma in soli 20 esemplari, su scala mondiale. Gli interventi, eseguiti dal reparto personalizzazoni del marchio, hanno preso forma sulla base della Bentayga S, esaltandone ulteriormente il carattere brioso.

Molta attenzione è stata riservata al tema del contenimento dei pesi, facendo appello alle doti dei materiali compositi. Questi, oltre che nel body kit, si ritrovano nei cerchi da 22 pollici, sviluppati insieme a Bucci Composites. Plasmati in carbonio, tagliano 24 kg di massa non sospesa. Il risultato? Una maggiore agilità dello sterzo, una frenata migliore e più reattiva, maggiore sicurezza, riduzione dell’usura degli pneumatici.

Alla causa della leggerezza concorrono anche i freni carboceramici, che fanno risparmiare oltre 20 kg sugli impianti tradizionali. Un vantaggio di non poco conto, cui si somma la riduzione del fading. I dischi sono progettati per resistere a temperature fino a 1.000 °C.

Veste specifica per il SUV inglese

Sul piano visivo, la nuova Bentley Bentayga Apex Edition by Mulliner si offre allo sguardo con una livrea personalizzata. Ai clienti, la possibilità di scegliere tra sei design caratteristici curati da Mulliner o di creare una specifica personale. L’elemento comune è una striscia centrale verniciata, che si dipana sul cofano e sul tetto. Ognuno dei 20 esemplari di questa specie viene equipaggiato con elementi da hoc: spoiler anteriore aerodinamico, spoiler posteriore, brancardi e calotte degli specchietti in fibra di carbonio satinata.

Anche gli interni hanno subito un trattamento particolare, per guadagnare un’identità distintiva, con altre note di personalizzazione. Al primo colpo d’occhio si nota la suddivisione dei colori su misura con fascia, console centrale e listelli sottoporta in fibra di carbonio satinata. Specifici i ricami e alcuni materiali. Immancabili i loghi caratteristici di questa edizione limitata, destinata a una ristretta cerchia di owner, dalle possibilità economiche indubbiamente grandi.

Una Bentley Bentayga al top

La divisione Mulliner della casa di Crewe ha fatto un ottimo lavoro per questa vettura, proposta ai proprietari di Continental GT e GTC Le Mans Edition con le stesse caratteristiche. A loro, il gratificante (ma costoso) privilegio di poter scegliere livree ed allestimenti coordinati.

La spinta della Bentley Bentayga Apex Edition by Mulliner si appella alle doti del motore V8 biturbo da 4.0 litri di cilindrata della versione S, con 550 CV di potenza massima e 770 Nm di coppia, per uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e una velocità massima di 290 km/h. Qui, a fare la differenza, ci pensa il peso più basso, che migliora le caratteristiche dinamiche del modello, elevandole a riferimento per la famiglia di appartenenza.