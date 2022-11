Bentley Bentayga Hybrid: arriva la Odyssean Edition

Nonostante il suo prezzo, la Bentley Bentayga Hybrid è diventata una delle opzioni più richieste dai clienti del marchio britannico. La versione ibrida plug-in non rinuncia, infatti, ad offrire un elevato comfort di marcia e prestazioni generose, con la massima efficienza. Tre qualità chiave che si riflettono anche in una nuova edizione speciale limitata a sole 70 unità in tutto il mondo: la Bentley Bentayga Hybrid Odyssean Edition.

Sei colori esclusivi

Si tratta del secondo modello in offerta con questo cognome speciale, dopo la Flying Spur PHEV lanciata sul mercato un anno e mezzo fa. L’azienda di Crewe offre sei colori di carrozzeria esclusivi per questa special Edition, anche se mette a disposizione dei clienti più esigenti anche una collezione di vernici per esterni con 60 opzioni, che ricoprono l’intera carrozzeria ad eccezione di alcune modanature in una speciale tonalità di rame”.

Cerchi da 22 pollici e finiture in rame

Questa nuova Bentayga sfoggia grandi cerchi in lega da 22 pollici verniciati in argento, la stessa finitura che riveste anche la maglia decorativa della griglia del radiatore e le prese d’aria aggiuntive nel paraurti o, ancora, le branchie dei parafanghi anteriori. Anche le sottili ghiere dei doppi fari anteriori sono verniciate in rame, come quelle posteriori.

Gli interni della Bentley Bentayga Hybrid Odyssean Edition

All’interno il lusso brilla sopra ogni cosa, con un’elegante combinazione di materiali pregiati, pelle naturale in beige, blu e marrone sulla plancia, sui pannelli delle porte e sui sedili, mentre la consolle centrale è in legno di koa, nato nelle foreste delle Hawaii. L’azienda offre attrezzature all’altezza con sedili anteriori elettrici con regolazione in 22 posizioni, riscaldamento e aria condizionata, nonché un avanzato cruise control adattivo o il sistema “Bentley Safeguard” che, grazie a sensori e alle telecamere a 360º, monitora l’ambiente del SUV.

Bentley Bentayga Hybrid Odyssean Edition: il motore

La Bentley Bentayga Hybrid Odyssean Edition, già ordinabile anche se non entrerà in produzione fino al primo trimestre del 2023, monta il powertrain PHEV che combina il potente motore V6 da 3,0 litri con un motore elettrico da 136 CV, per una potenza combinata totale di 462 CV. Dotata di trazione integrale e cambio automatico a 8 rapporti, debutta una nuova batteria con una capacità di 18 kWh, con la quale può percorrere un massimo di 45 chilometri in modalità elettrica. Un’autonomia che non compromette le prestazioni, visto che accelera da zero a 100 km/h in 5,3 secondi e raggiunge una velocità massima di 254 km/h.