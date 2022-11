Nonostante il suo prezzo, la Bentley Bentayga Hybrid è diventata una delle opzioni più richieste dai clienti del marchio britannico. La versione ibrida plug-in non rinuncia, infatti, ad offrire un elevato comfort di marcia e prestazioni generose, con la massima efficienza. Tre qualità chiave che si riflettono anche in una nuova edizione speciale limitata a sole 70 unità in tutto il mondo: la Bentley Bentayga Odyssean Edition.