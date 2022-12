Bentley Mulliner Batur: 210 grammi di oro per gli interni

La Bentley Mulliner Batur è una supecar particolarmente esclusiva, considerato il suo costo di quasi 2 milioni di euro e la produzione limitata solamente a 18 unità. Adesso emerge un altro dettaglio su quanto possa essere lussuosa: l’utilizzo dell’oro lavorato in 3D.

Bentley Mulliner Batur: 210 grammi d’oro per l’abitacolo

L’utilizzo dell’oro in 3D è una vera e propria anteprima su un’auto di produzione, seppur limitata. Sulla Bentley Mulliner Batur proviene da una gioielleria di Birmingham, che realizza ogni componente in grado di adornarne gli opulenti interni. Nello specifico, si tratta di materiale riciclato che si trova sulla chiave, sul volante, sulla plancia, sul pulsante d’accensione, e sulle bocchette d’areazione. Su ogni esemplare è previsto un quantitativo di 210 grammi di oro giallo a 18 carati.

Un optional costoso

Considerato che le 18 Bentley Mulliner Batur previste sono già state consegnate ai loro fortunati acquirenti, l’oro per l’interno è un accessorio al quale difficilmente i clienti sapranno rinunciare. Al momento, non è stato comunicato il costo di questa aggiunta stilistica per l’abitacolo, ma è chiaro che sarà in rapporto con quello esclusivo dell’auto. D’altra parte, chi non vorrebbe sfoggiare dei particolari in oro su una regale sportiva britannica?

Oro termico sotto il cofano

L’oro, ma in senso metaforico, è anche quello che la Bentley in questione custodisce sotto il cofano. Infatti, la Mulliner Batur è spinta da un W12 6 litri da ben 740 CV e 1.000 Nm di coppia massima. Si tratta di un motore con un nuovo sistema d’aspirazione e turbine rivisitate che sfrutta anche nuovi intercooler ed un’elettronica differente rispetto ad altri modelli del Brand inglese. In questo modo la lussuosa coupé raggiunge la velocità massima di 335 km/h e scatta da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi. Niente male considerando che si tratta di un’auto pensata non solo per viaggiare forte, ma anche per essere confortevole alla stregua delle altre auto del Marchio.