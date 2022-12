Bentley Flying Spur Hybrid: la one-off di The Surgeon

Una Bentley Flying Spur Hybrid unica, su misura e distintiva, è stata svelata dalla casa inglese durante Art Basel Miami. Si tratta di una one-off plasmata dagli artigiani di Mulliner, divisione tailor made di Bentley. L’esemplare ha preso forma in partnership con “The Surgeon”, brand calzaturiero creato da Dominic Ciambrone. A dare l’occasione ci ha pensato il lancio di una linea in edizione limitata di sneaker ispirate al marchio della B alata.

Miscela fra mondi diversi

L’estro creativo è giunto da “The Surgeon“, che ha fatto dell’auto una tela di lusso per esprimere la sua vena artistica. Nessun dettaglio è stato lasciato al caso. Le cromature esterne sono state sostituite da elementi in nero lucido. Aggiunti uno splitter anteriore, le minigonne laterali, un diffusore posteriore e uno spoiler sul bagagliaio in fibra di carbonio.

Livrea specifica e incisiva

Per questa Bentley Flying Spur Hybrid è stata scelta una tavolozza esterna di grande impatto, che crea una combinazione forte ma armonica. Ciambrone ha voluto una verniciatura bicolore di antracite su antracite satinato, creando un’espressione sobria di potenza e sicurezza. A spezzare la tela, alleggerendola, ci pensa l’uso parsimonioso del bronzo satinato, che appare nella parte inferiore dell’auto, cingendola. I cerchi in lega da 22 pollici in antracite ripetono le alchimie cromatiche, che si ritrovano anche nei badge.

Una Bentley originale all’interno

L’abitacolo offre una miscela ben riuscita di design e artigianato, in un quadro espressivo unico e riconoscibile. I pellami bicolori si coniugano alle preziose cuciture a contrasto, presenti dai sedili al volante. Una impiallacciatura di noce adorna la cabina, regalando note di ulteriore lusso e calore. Altri elementi sono stati definiti tenendo conto delle indicazioni di Ciambrone. Per rafforzare la connessione fra il design degli esterni a quello degli interni, il bronzo satinato è presente sui coni degli altoparlanti B+O. Questo esemplare unico di Bentley Flying Spur Hybrid celebra i valori condivisi di design e artigianato ai massimi livelli. Può piacere o non piacere, ma ha carattere da vendere. Voi che ne pensate?