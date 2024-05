Il motore W-12 di Bentley, noto per la sua potenza e prestigio, sta per concludere il suo viaggio glorioso. Una delle sue ultime esibizioni avviene con la Bentley Batur Convertible, presentata come una versione cabriolet della coupé Batur lanciata nel 2022. Questa auto prende il nome dal pittoresco lago vulcanico a Kintamani, in Indonesia, e rappresenta l’esclusività al suo apice, limitata a soli 16 esemplari, rispetto ai 18 della versione coupé.

Il V12 al capolinea

La Batur Convertible ospita l’ultima e più potente iterazione del motore W-12 di Bentley. Con un’impressionante potenza di 740 cavalli, questa cabriolet non è solo un’opera d’arte visiva, ma un vero e proprio capolavoro meccanico. Nonostante non sia l’ultima Bentley ad utilizzare il motore biturbo da 6,0 litri, rimane tra gli ultimi modelli a sfoggiare il potente dodici cilindri.

La transizione al congedo del motore è sottolineata dal notevole miglioramento nelle prestazioni e nell’efficienza. Nel corso di più di 20 anni, il motore TSI W-12 ha guadagnato quasi il 40% in più di potenza, riducendo contemporaneamente il consumo di carburante del 25%. Queste prestazioni vengono gestite attraverso un cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti, progettato per assicurare una guida fluida e potente.

Estetiche funzionali

Bentley non si è limitata alla meccanica, ma ha anche introdotto innovazioni estetiche e funzionali, come l’esclusivo sistema di scarico Akrapovič in titanio con terminali stampati in 3D. L’esterno della cabrio mostra fieramente il suo design con il tetto ripiegabile, capace di aprirsi o chiudersi in soli 19 secondi a velocità fino a 50 Km/h.

Interni super personalizzabili

L’interno del veicolo offre infinite possibilità di personalizzazione, rendendo ogni Batur Convertible unica. La configurazione biposto enfatizza l’esclusività, mentre elementi come inserti in oro rosa e una verniciatura esterna satinata Vermillion Gloss evidenziano la ricchezza dei dettagli scelti dalla casa di Crewe.

Nonostante il prezzo esatto non sia stato divulgato, è previsto che la Batur Convertible superi i 2,1 milioni di dollari, un premio significativo rispetto agli altri modelli di lusso. Mentre Bentley prepara il congedo del W-12, altre grandi cilindrate continuano a essere sviluppate, come il V-12 della Lamborghini Revuelto e il nuovo motore V-16 di Bugatti, promettendo che l’era dei grandi motori è tutt’altro che finita.