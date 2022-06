Il portafoglio di modelli rinnovati della Casa inglese è coronato da una nuova versione definitiva della Bentley Continental GT Mulliner che si posiziona all’apice della famiglia Continental di Grand Tourer a due porte.

Con miglioramenti sia al motore W12 che al telaio, condivisi con la GT Speed, la GT Mulliner W12 diventa la Continental GT più potente, veloce, dinamica e lussuosa mai creata. Prende infatti il meglio di tutti i modelli per creare la Bentley definitiva che combina le prestazioni e il dinamismo della Speed, il comfort della Azure recentemente annunciata e il tocco magico e l’estro artistico dell’artigianato Mulliner.

Bentley Continental GT Mulliner W12: motore e prestazioni

Il suo motore W12 TFSI, costruito a mano nello stabilimento Bentley di Crewe, eroga 659 CV e dichiara una velocità massima di 335 km/h, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi. Le quattro ruote sterzanti elettroniche esaltano inoltre la sua natura dinamica in ogni modalità di guida.

L’esclusivo design delle ruote da 22 pollici Mulliner presenta badge autolivellanti che assicurano che il logo Bentley “B” rimanga sempre in posizione verticale.

All0interno, l’abitacolo della Bentley Continental GT Mulliner W12 è caratterizzato dal lusso e mostra un livello di scelta e personalizzazione che solo Mulliner può fornire.

Gli interni extralusso

Un design cromatico unico è stato creato appositamente per questo modello, con una nuova combinazione di skin primarie e secondarie unite da un terzo colore attraverso una linea di design fluida. Mulliner propone otto diverse combinazioni di tre colori, utilizzando la tavolozza di pelli e fili per creare un contrasto sorprendente ma elegante in tutto l’abitacolo. Una selezione di 88 impiallacciature in legno incoraggia, poi, a un’ulteriore personalizzazione.

La trapuntatura “Diamond on Diamond” sui sedili, sui rivestimenti delle portiere e sui pannelli dei quarti posteriori è composta da quasi 400.000 punti, con ogni diamante contenente esattamente 712 punti singoli. Naturalmente il tutto è disponibile anche in una gamma di fili colorati per le cuciture a contrasto.

Bentley Continental GT Mulliner: il design caratteristico

Una serie di esclusive caratteristiche di design esterno distinguono la Continental GT Mulliner dal resto della famiglia. Nella parte anteriore la nuova griglia a matrice “Double Diamond” definisce il nuovo stile distintivo Mulliner, completato da prese d’aria del parafango anteriore abbinate che riprendono lo stesso design argento e nero e il marchio Mulliner. Tutte queste caratteristiche sono disponibili in cromo lucido o nel più moderno e accattivante nero lucido della specifica Mulliner Blackline.

Nella famiglia GT la gamma Azure è dedicata a coloro che a bordo danno priorità al benessere e al comfort, mentre i clienti che vogliono concentrarsi sul piacere di guida possono scegliere la nuova GT S con motore V8. Facendo un ulteriore passo avanti la Speed ​​con motore W12 è l’auto pura che offre prestazioni dinamiche eccezionali.