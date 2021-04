Bentley Continental GT Speed Convertible: scoperta da 659 CV

Dopo la variante coupé, anche la supercar Bentley Continental GT Convertible è disponibile nella sportiva configurazione Speed con il motore a benzina 6.0 TSI W12 biturbo da 659 CV di potenza e 900 Nm di coppia massima che consente di raggiungere la velocità massima di 335 km/h, accelerando da 0 a 100 in 3,7 secondi. La meccanica, inoltre, prevede anche la trazione integrale e il cambio automatico ad otto rapporti.

I dettagli sportivi che fanno la differenza

Esteticamente, la nuova Bentley Continental GT Speed Convertible è riconoscibile per i cerchi in lega forgiati da 22 pollici di diametro, gli elementi della carrozzeria di colore Dark Tint e la capote in tela pieghevole a Z in 19 secondi fino alla velocità di 50 km/h. La vettura è dotata anche di differenziale posteriore elettronico, sistema a quattro ruote sterzanti, sospensioni pneumatiche attive a tre camere, dispositivo Bentley Dynamic Ride per il controllo attivo dell’antirollio ed interni in pelle e Alcantara con gli elementi dell’abitacolo di colore Piano Black.

Massima personalizzazione garantita

Tra gli optional della nuova Bentley Continental GT Speed Convertible figurano i freni a disco in carboceramica, la consolle centrale nella finitura Dark Tint Engine Turned Aluminium, la capote in tela Tweed anche nei colori blu, claret e grigio, più gli inserti dell’abitacolo in radice di noce scuro a poro aperto, Crown Cut, Dark Stain Burr Walnut, Dark Fiddleback Eucalyptus e Koa.