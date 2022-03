Ferrari Daytona SP3: avvistata su strada [Video]

La Ferrari Daytona SP3 è tra le nuove supercar più sorprendenti che la Casa automobilistica italiana ha introdotto negli ultimi anni. Svelata a novembre dello scorso anno è rimasta fino ad ora abbastanza occulta. In questi giorni però un esemplare è stato avvistato su strada, vicino alla sede italiana di Maranello.

La Daytona SP3 è il terzo membro della serie Icona dopo la Monza SP1 e la Monza SP2, ma promette prestazioni ancora superiori.

L’esemplare avvistato della Ferrari Daytona SP3 ha alcune “macchie” mimetiche bianche e nere sulla carrozzeria, il che suggerisce che potrebbe trattarsi di una delle auto di prova della Ferrari.

Sebbene queste grafiche nascondano alcune parti del suo design, non si può negare che la supercar si distingue e fa una notevole impressione su strada. Potrebbe non essere la hypercar più estrema in assoluto sulla terra, ma ai nostri occhi è sicuramente una delle più belle.

Design spettacolare

Ferrari: la Daytona SP3 è la nuova icona del Cavallino Rampante Guarda le altre 21 fotografie →

Nel creare la Daytona SP3, i designer Ferrari si sono ispirati alle P3/4, P330 e 412P che hanno corso negli anni ’60. Al suo design hanno contribuito anche altri modelli Ferrari del passato, tra cui la 330 P4 del 1967 e la 512 S costruita tra il 1969 e il 1970.

La versione termica più potente di sempre

L’auto è basata sulla stessa monoscocca in fibra di carbonio de LaFerrari ma abbandona il powertrain ibrido. Al suo posto la SP3 è alimentata da un V12 aspirato da 6,5 ​​litri ottimizzato per erogare 829 CV a 9.250 giri/min e 514 Nm di coppia a 7.250 giri/min, rendendo questo il modello termico più potente mai costruito dalla Ferrari.

La potenza viene inviata alle ruote posteriori grazie al cambio a doppia frizione a sette rapporti e al differenziale a slittamento limitato. Verranno prodotti solo 599 esemplari della Ferrari Daytona SP3, ciascuno con u prezzo a partire da 2 milioni di euro.