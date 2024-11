Ferrari F80: prova a Fiorano di Leclerc e Sainz Jr. | Video

C’è un fascino esotico nelle prove delle supercar eseguite dai piloti di Formula 1, specie se l’auto messa nelle mani degli specialisti del volante è una “belva” come la nuova Ferrari F80. Protagonisti dell’azione, insieme a lei, sono in questo caso Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. Ecco il regalo fatto dalla casa di Maranello agli appassionati, a poche settimane dalle feste di fine anno, tramite un video pubblicato sul suo canale YouTube.

I due driver, che difendono i colori del “cavallino rampante” nell’universo dorato del Circus, hanno avuto modo di scoprire da vicino la più recente “rossa”, nuovo riferimento tecnologico e prestazionale della specie. Stiamo parlando di un’auto che prosegue la stirpe lanciata dalla GTO e proseguita con F40, F50, Enzo e LaFerrari, per scrivere un nuovo capitolo nel libro delle vetture più performanti ed esclusive della serie.

Qui l’asticella è stata portata ancora più in alto. Come sulle antesignane, il rapporto con le corse è molto stretto. La connessione, in particolare, si compie con la 499P, hypercar vincitrice delle ultime due edizioni della mitica 24 Ore di Le Mans. Questo spiega la scelta di un’unità propulsiva meno frazionata delle precedenti.

La spinta della Ferrari F80 fa leva su un V6 biturbo e ibrido da 3.0 litri di cilindrata, che sviluppa una potenza di sistema di 1.200 CV, in un quadro di grande compattezza e leggerezza. Ne deriva un vigore prestazionale di livello nettamente superiore alle progenitrici, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.1 secondi e da 0 a 200 km/h in 5.75 secondi. La velocità massima si inoltra nel territorio dei 350 km/h, ma non è questo l’aspetto più rilevante.

È l’handling il segno più evidente del progresso, con un tempo sul giro della pista di Fiorano nettamente più basso rispetto ad ogni altra “rossa” stradale sin qui prodotta. Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr, nel corso della loro prova fra i cordoli del tracciato di casa, sono rimasti stupiti dalle qualità di questa supercar. I loro occhi luccicanti sono una cartina di tornasole dell’entusiasmo sincero e spontaneo verso il modello.

Si vede immediatamente che la Ferrari F80 è entrata nel loro cuore. Fra le caratteristiche maggiormente apprezzate da loro, oltre al vigore della spinta, le emozioni da corsa che la nuova sportiva riesce a regalare, la sua prevedibilità e il suo perfetto bilanciamento. A voi il video della prova. Buona visione!