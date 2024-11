Ferrari a Milano AutoClassica: non solo Testarossa

La Ferrari Testarossa, una delle vetture più iconiche e riconoscibili della storia del Cavallino Rampante, si prepara a celebrare il suo 40° anniversario nel 2024. Per commemorare questo importante traguardo, i Musei Ferrari e il concessionario ufficiale Ferrari Rossocorsa Milano parteciperanno al salone Milano AutoClassica, in programma dal 15 al 17 novembre presso Fieramilano-Rho.

Un omaggio alla Testarossa a Milano AutoClassica

L’evento clou della partecipazione della Testarossa a Milano AutoClassica sarà una parata che si svolgerà sabato 16 novembre. Circa trenta equipaggi a bordo delle loro Ferrari Testarossa partiranno dall’ACI Milano e, attraversando alcune delle zone più iconiche della città, raggiungeranno i padiglioni di Milano AutoClassica.

Il tour si concluderà presso lo stand di Rossocorsa, dove si terranno una serie di interventi dedicati alla storia e all’eredità della Testarossa. Tra gli ospiti d’onore ci saranno Andrea Modena, Head of Global Aftersales & Ferrari Classiche, e Carlo Palazzani, Head of Pilot Design Projects.

Un’esposizione di Ferrari leggendarie

Lo stand di Rossocorsa non ospiterà solo la Testarossa: i visitatori potranno ammirare una selezione di alcune delle Ferrari più celebri del passato, tra cui:

512 BB

599 GTO

308 GTB con carrozzeria in vetroresina

con carrozzeria in vetroresina Dino 206 GT

La terza Testarossa prodotta, l’esemplare esposto al Salone di Torino del 1984

La storia della Ferrari Testarossa: un’icona senza tempo

La Ferrari Testarossa venne presentata al pubblico nel 1984 al Salone di Parigi. Il suo design, firmato Pininfarina, fu un’immediata rivoluzione: le grosse prese d’aria laterali e l’unico specchietto retrovisore montato sul montante del parabrezza lato guida divennero elementi distintivi di questa vettura. Questa soluzione venne poi sostituita da due specchietti laterali a partire dal Salone di Ginevra del 1987.

La Testarossa montava un potente motore 12 cilindri a 180° con quattro valvole per cilindro. Con una cilindrata di 4,9 litri, questo motore, all’epoca il più potente mai installato su un’auto sportiva di serie, erogava ben 390 cavalli a 6300 giri/minuto per il mercato europeo. La Ferrari Testarossa rimase in produzione fino al 1991, quando venne sostituita dalla 512 TR. In totale, vennero prodotti 7177 esemplari di questa vettura leggendaria.

I Musei Ferrari: un viaggio nella storia del Cavallino Rampante

Anche i Musei Ferrari parteciperanno a Milano AutoClassica, portando in esposizione una selezione di vetture che hanno fatto la storia del marchio:

F40 LM

512 BB Le Mans

Ferrari F2003-GA , la monoposto guidata da Michael Schumacher e vincitrice del Campionato del Mondo Piloti e Costruttori nel 2003

, la monoposto guidata da Michael Schumacher e vincitrice del Campionato del Mondo Piloti e Costruttori nel 2003 499P , vincitrice delle ultime due edizioni della 24 Ore di Le Mans

, vincitrice delle ultime due edizioni della 24 Ore di Le Mans Roma Spider Tailor Made, recentemente svelata al Museo Enzo Ferrari di Modena

Milano AutoClassica: un appuntamento imperdibile per gli appassionati

Milano AutoClassica si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli appassionati di auto d’epoca e, in particolare, per gli amanti della Ferrari Testarossa. Sarà l’occasione perfetta per ammirare da vicino questa icona del design e della tecnologia italiana, celebrarne la storia e l’eredità, e immergersi nel mondo delle auto da collezione.