La McLaren P1 in scala 1:8 di LEGO Technic Ultimate Car Concept

La McLaren P1 è una delle hypercar più famose dell’era moderna. È anche una delle più tecnologiche e prestazionali. Fra le riproduzioni del modello, ce n’è pure una in scala 1:8 fatta coi mattoncini LEGO, frutto della collaborazione fra il celebre marchio danese e il produttore britannico di supercar. In questa veste diventa accessibile a un gran numero di tasche, ma le emozioni non sono certo paragonabili a quelle dell’auto reale.

Considerata la natura dell’opera, questa replica in formato ridotto della linea LEGO Technic Ultimate Car Concept, interpreta molto bene i tratti dell’hypercar ibrida cui si ispira. La composizione nasce dall’assemblaggio di 3.893 pezzi. Ogni auto ha un numero di serie univoco che sblocca contenuti speciali nascosti.

Come recita la scheda di vendita, il modello è dotato di trasmissione a 7 velocità con 2 tamburi del cambio, sospensioni, motore V8 a pistoni, spoiler posteriore regolabile e porte a diedro che si aprono con un meccanismo avanzato. Il tutto con l’obiettivo di riprodurre al meglio quanti più componenti della vera McLaren P1, senza spingere il prezzo nella galassia di un’esclusività da sultano. Qui, per l’acquisto, ci vogliono 449,99 euro: non è una cifra popolare, ma stringendo un pochettino la cinghia, anche un comune mortale potrebbe permettersi lo sfizio.

L’auto in scala 1:8 è nata dalla stretta collaborazione fra i designer LEGO Technic e gli uomini di McLaren Automotive. Il risultato raggiunto, di ottima fattura, è anche un riflesso di questa partnership, che ha consentito di implementare un numero elevato di dettagli della vettura reale, senza scendere a compromessi. È stato un lavoro complesso, ma dall’esito estremamente felice. Il set costruibile LEGO Technic McLaren P1 sarà disponibile dal 1° agosto 2024.

Ricordiamo che l’hypercar di Woking, nella versione in scala reale, gode della spinta di un motore V8 biturbo da 3.8 litri, abbinato a un propulsore elettrico, per una potenza combinata di 916 CV. L’accelerazione da 0 a 100 km/h viene liquidata in 2.8 secondi, quella da 0 a 200 km/h in 6.8, mentre per passare da 0 a 300 km/h bastano 16.5 secondi. È limitata elettronicamente a 350 km/h la velocità massima.