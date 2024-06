Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole in scala fatta coi mattoncini Lego

La Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole è una delle auto più iconiche di sempre. Per anni è stata in cima ai sogni di tantissimi appassionati. Chi non poteva permettersela, si accontentava di un poster in camera. Alcuni ripiegavano su un modello in scala. Il fascino di questa astronave a quattro ruote non è sfumato col tempo, ma si mantiene intenso come in passato.

Oggi è possibile acquistare una riproduzione in formato ridotto, da comporre coi classici mattoncini della Lego. In questa veste, l’auto del “toro” non si priva delle portiere a forbice e della presenza di un minuscolo V12. Il volante è in grado di far girare le ruote. Per l’acquisto, negli Stati Uniti, ci vogliono 299 dollari. La configurazione è una delle più tradizionali: carrozzeria bianca e interni rossi. Personalmente avrei gradito il bianco anche per questi ultimi, in linea con le mie preferenze per l’auto reale, ma qui era opportuno creare un contrasto cromatico, per dare maggiore evidenza all’abitacolo.

La Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole in esame fa parte della serie Lego Icons. Si compone di 1.506 pezzi, il cui assemblaggio richiede particolare cura, ma l’emozione è tanta alla vista del risultato finale, che gratifica gli occhi, anche se in casi del genere la perfezione visiva non si può pretendere, per ragioni facilmente comprensibili. La presentazione del modello in scala è avvenuta alcuni giorni fa, ma la commercializzazione inizierà il prossimo 4 luglio. Bisognerà, dunque, attendere ancora qualche giorno per potersi assicurare un esemplare della specie, da custodire in camera, come una macchina dei desideri.

Della stessa gamma Lego fanno parte anche altre auto, come la Land Rover Defender 90, la Chevrolet Corvette, la Chevrolet Camaro Z28, la Porsche 930 Turbo e la Fiat 500. Quella che fa sognare di più è però, senza ombra di dubbio, la Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole. In questa versione, la mitica supercar del “toro” era spinta da un motore V12 aspirato da 5.167 centimetri cubi di cilindrata, dissetato da 6 carburatori Weber. La potenza massima toccava quota 455 cavalli a 7000 giri al minuto, che si scatenavano su un peso di 1.490 kg. Fuori dal comune i dati prestazionali, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e con una punta velocistica di 295 km/h.

