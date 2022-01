Tesla, l’Autopilot non vede il cancello: incidente sfiorato [Video]

Un video mostra la versione Beta dell’FSD (Full Self Driving) di Tesla, durante un esercizio di guida nel mondo reale. Protagonista delle riprese è una Model S. Il nuovo Autopilot dovrebbe migliorare le prestazioni del sistema per la “guida autonoma”, coniugazione dialettica che negli appassionati di auto come me produce grande tristezza.

La riscrittura dell’Autopilot dovrebbe consentirgli di interpretare il mondo circostante in 4D, con l’aggiunta di nuove funzionalità. Si tratta, al momento, di una versione Beta, quindi con un software non definitivo, offerto alla valutazione di una ristretta cerchia di soggetti, per rilevare eventuali bug o anomalie. Nel filmato se ne coglie una.

L’Autopilot, infatti, non vede un cancello, ma l’uomo al volante della Tesla Model S riprende il controllo appena in tempo, per evitare il contatto con la struttura metallica. A voi i fotogrammi.