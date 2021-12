Drag race: la Nissan GT-R modificata batte la Tesla Model S Plaid [Video]

Oggi YouTube ci consente di gustare un video dove viene mostrata la sfida in accelerazione fra una Tesla Model S Plaid e una Nissan GT-R. Facendo riferimento alle vetture standard, non ci sarebbe storia, con un successo certo (e anche marcato) dell’auto elettrica della casa di Palo Alto, che offre livelli di scatto pazzeschi, complice anche la capacità di scaricare a terra l’immensa potenza (oltre 1000 cavalli) in modo immediato.

Sul quarto di miglio la berlina di Elon Musk è un punto di riferimento: pochi modelli riescono a tenervi testa. Qui, però, deve fare i conti con una Nissan GT-R preparata, la R35, che sviluppa la spaventosa potenza di oltre 1200 cavalli.

Sarà proprio l’auto giapponese ad imporsi nella drag race proposta dal video. Lo scarto prestazionale non è pazzesco, ma esiste e fa la differenza. A favore della Nissan R35 GT-R gioca anche il sound, che appassiona mille volte più del silenzioso incedere della Tesla Model S Plaid. Quest’ultima, però, vola in configurazione standard e senza tuning, garantendo al tempo stesso più confort dell’avversaria. A voi le immagini offerte dal filmato!