Ragazza dorme al volante della Tesla con AutoPilot [Video]

No, non si tratta di un colpo di sonno, ma di un vero e proprio “pisolino”, con tanto di sedile reclinato. Una ragazza si è addormentata al volante della sua Tesla Model 3 in un’autostrada nei pressi di Vancouver, in Canada, affidandosi totalmente al sistema Autopilot, disponibile sulla vettura. Non è la prima volta che accade una cosa del genere, ma simili scene fanno sempre riflettere.

Purtroppo oggi ci si fida troppo della tecnologia, che può essere un’ancora di salvezza in situazioni di emergenza, ma non deve essere trasformata in qualcosa di diverso. Ad esempio, non può diventare la scusa per una “siesta” al volante. Assegnare ciecamente la nostra vita e quella degli altri ai sistemi di assistenza alla guida non è una buona cosa.

Come abbiamo riferito in altre occasioni, tale approccio porta a sottovalutare i pericoli connessi al viaggio affidato alle doti del pilota semiautomatico, che non è infallibile. Il sistema di Tesla si avvale di otto telecamere, dodici sensori e un sistema radar per monitorare la strada e “guidare” la vettura quasi in autonomia. Il produttore, però, specifica che l’intervento umano è sempre indispensabile e che condotte di guida come quelle del video sono assolutamente illegali.

Ci vorrebbe un po’ di equilibrio in più, ma il senso di responsabilità non appartiene a tutti. Scorrendo i fotogrammi della breve clip, si ha l’impressione di vivere in un mondo surreale. Vedere la ragazza al volante della Tesla Model 3 dormire tranquillamente, mentre la sua auto elettrica marcia in autostrada, è una cosa che inquieta. Voi che ne pensate?

” layout=”mp4_inside”]