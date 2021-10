La Dodge Charger finisce sopra una Mercedes GLA [Video]

In strada, a volte, succedono degli incidenti strani, difficili da spiegare nelle loro dinamiche. Il video odierno ne offre un esempio, mostrando una Dodge Charger adagiata in modo obliquo sul montante anteriore di una Mercedes-Benz GLA di ultima generazione.

Non si hanno notizie di feriti e questo ci tranquillizza, permettendoci di concentrare l’attenzione sugli aspetti curiosi della vicenda. L’impressione è quella di trovarsi in un set cinematografico, ma tutto è reale. Qui non ci sono dietro dei professionisti del crash.

Quale sarà stata la dinamica dell’incidente? Come avrà fatto la Dodge Charger a finire in questo modo sulla Mercedes-Benz GLA? Sarebbe interessante conoscere la vostra possibile ricostruzione dei fatti.