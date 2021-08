In vendita il Generale Lee, la Dodge Charger di “Hazzard”

A cavallo tra gli anni ’80 e i ’90 tutti quanti hanno visto almeno una puntata di “Hazzard”, il telefilm che narrava le vicende dei cugini Duke, due ragazzi che imperversavano per la contea di Hazzard con la loro Dodge Charger arancione con bandiera sudista sul tetto, chiamata il “Generale Lee”.

Chi non ha provato per un attimo a immaginare di essere uno dei due protagonisti, gettandosi dentro la propria auto passando dai finestrini proprio come facevano i due protagonisti del piccolo schermo? Adesso per chi vuole provare l’ebrezza di essere un membro di “Hazzard”, c’è la possibilità di acquistare una delle varie Dodge Charger create per il telefilm. L’auto è in vendita all’asta sul sito di World Wide Auctioneers.

Il successo del Generale Lee

Il telefilm ebbe così grande successo, che la Warner Brothers Studios arrivò a commissionare la creazione di 12 Dodge Charger del 1969 con la livrea “General Lee” da portare ai vari eventi speciali. Queste 12 Dodge non furono mai utilizzate sullo schermo, tuttavia sono un prodotto ufficiale della WB e hanno un valore molto alto, specialmente per gli appassionati della serie televisiva. L’esemplare in vendita aggiunge un pizzico di prestigio in più, perché possiede le firme di tutto il cast del fortunato telefilm.

Un esemplare da esposizione

La vettura è proprio come quella che tutti hanno ammirato in televisione, compreso il numero 01 sulla fiancata e il bull bar all’anteriore. Non manca nulla. Quello che non si vede è il possente V8 da 6,3 litri con carburatore quadricorpo in grado di sviluppare ben 329 CV. L’esemplare ha percorso meno di 25 mila chilometri e negli ultimi 20 anni è stato usato per qualche evento speciale ed è stato esposto per lo più in un museo.

L’idea è che la questa vettura verrà venduta molto in fretta, trovando facilmente un acquirente voglioso di mettersela in garage. Il prezzo? Difficile ipotizzarlo, una Charger d’epoca può valere più di 100.000 euro, ma questa sicuramente verrà venduta a molto di più.