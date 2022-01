Mercedes-Benz Classe E: nuove indiscrezioni sulla prossima generazione

Nel corso del 2023 debutterà la prossima generazione della Mercedes-Benz Classe E, nota anche come modello W214. In linea con lo stile delle nuove Classe C e Classe S, sarà disponibile esclusivamente nelle configurazioni Mild Hybrid e Plug-In Hybrid.

Confermata la Station Wagon

Grazie alla piattaforma modulare MRA2, il passo della nuova Mercedes-Benz Classe E ammonterà a circa tre metri. Oltre alla carrozzeria berlina, saranno confermate anche le varianti Station Wagon ed All-Terrain. Scompariranno le sportive Classe E Coupé e Classe E Cabrio, per essere sostituita dall’inedita Mercedes-Benz CLE.

AMG Plug-In Hybrid

La prossima Mercedes-Benz Classe E sarà disponibile solo con le motorizzazioni a quattro e sei cilindri in linea, con l’alimentazione a benzina e diesel da 260 CV a 430 CV di potenza. L’autonomia massima nella modalità di guida elettrica per la propulsione ibrida Plug-In Hybrid, invece, ammonterà a circa 100 km, se non addirittura a 150 km.

Infine, scomparirà il propulsore 4.0 V8 biturbo a benzina per la versione sportiva di Mercedes-AMG. Infatti, adotterà la tecnologia E-Performance anch’essa a propulsione ibrida Plug-In Hybrid, con il motore a benzina 2.0 Turbo da 449 CV abbinato all’unità elettrica EQ Power da 129 CV o 204 CV per le declinazioni E53e da 578 CV ed E63e da 653 CV di potenza complessiva.