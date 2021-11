Mercedes Classe E Icon Collection: ancora più esclusiva

Mercedes-Benz ha presentato la nuova Icon Collection, un progetto che prevede la produzione di edizioni in tiratura limitatissima dei suoi modelli più esclusivi. Tutti gli esemplari di questa serie saranno acquistabili esclusivamente attraverso lo store online della Casa tedesca. L’obiettivo, secondo il marchio stellato, è creare delle “instant classic”, una serie di auto esclusive destinate a diventare oggetto di culto per i collezionisti.

La prima Mercedes Icon Collection a entrare in commercio è la Classe E Coupé 300d. A spingere quest’edizione limitata ci pensa il 4 cilindri in linea turbo da 2.0 Litri, 265 CV e 550 Nm di coppia massima, abbinato al cambio automatico a doppia frizione e nove rapporti e alla trazione integrale 4Matic. Con questo powertrain la berlina esclusiva targata Mercedes copre lo scatto “0-100” km/h in 6,2 secondi, e raggiunge la velocità massima, autolimitata, di 250 km/h.

Esteticamente si distingue dal resto della gamma per la carrozzeria color verde smeraldo e il tetto panoramico, i cerchi in lega AMG da 20 pollici e i fari a LED Multibeam. All’interno sfoggia rivestimenti in pelle beige Como, la plancia grigio magma, l’head-up display, il doppio schermo widescreen con display touch da 12,3 pollici, il pacchetto Luxury e il sistema Sound System Surround Burmester con 13 altoparlanti.