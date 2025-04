Un evento straordinario è in programma il 23 maggio: la leggendaria Ferrari F2001 di Michael Schumacher sarà messa all’incanto durante il weekend di gara del Gran Premio Monaco. Questo appuntamento unico rappresenta un momento imperdibile per gli appassionati di Formula 1 e per i collezionisti di auto storiche.

Storia di un’auto leggendaria

La monoposto, con telaio numero 2011, è stata protagonista della vittoria a Monaco nella stagione 2001, conclusasi con il titolo mondiale per il campione tedesco. Considerata uno dei pezzi più pregiati della storia recente della Formula 1, questa vettura incarna l’era d’oro della scuderia di Maranello. È anche l’ultima Ferrari F2001 capace di trionfare sia a Monte Carlo che nel campionato piloti nella stessa stagione.

Nel 2017, questa straordinaria vettura è stata venduta per l’incredibile cifra di 7,5 milioni di dollari, equivalenti oggi a circa 10 milioni. Dopo anni lontana dai riflettori, la monoposto ritorna sul mercato, completamente restaurata presso gli stabilimenti Ferrari, che ne hanno certificato l’autenticità e il perfetto stato.

L’asta si distingue anche per essere la prima di questo calibro organizzata in concomitanza con un Gran Premio del mondiale di Formula 1, unendo il glorioso passato al presente del motorsport.

Un’asta dal valore aggiunto

La vendita di questa iconica monoposto non avrà solo un valore commerciale: una parte dei proventi sarà devoluta alla Keep Fighting Foundation, l’organizzazione benefica creata in onore di Michael Schumacher, che sostiene progetti innovativi in diversi ambiti sociali.

Prima di essere aggiudicata al miglior offerente, la Ferrari F2001 sarà esposta al Paddock Club di Monaco, offrendo a un selezionato gruppo di ospiti l’opportunità di ammirare da vicino un autentico pezzo di storia dell’automobilismo sportivo.

Acquistare questa vettura significa molto più che aggiudicarsi un’auto da corsa: rappresenta l’accesso a un simbolo di perfezione ingegneristica e a una testimonianza concreta dei trionfi di uno dei più grandi piloti di tutti i tempi.