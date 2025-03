La Formula 1 dice addio a una delle sue figure più carismatiche e indimenticabili. Con parole cariche di emozione, Stefano Domenicali, amministratore delegato del Circus, ha annunciato la scomparsa di Eddie Jordan, icona del motorsport, avvenuta il 20 marzo 2025 a Città del Capo. L’imprenditore irlandese si è spento all’età di 76 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore alla prostata.

Una carriera speciale

Nato a Dublino nel 1948, Eddie Jordan avrebbe compiuto 77 anni il 30 marzo. La sua carriera nei motori è iniziata negli anni ’70 come pilota, ma è stato il suo talento imprenditoriale a consegnarlo alla storia della Formula 1. Nel 1979, fondò l’Eddie Jordan Racing, che rappresentò il trampolino di lancio per la nascita della Jordan Grand Prix nel 1991.

Per quattordici anni, fino al 2005, la sua scuderia è stata un punto di riferimento nel mondo delle corse, nota per il suo approccio innovativo e per la capacità di scoprire giovani talenti. Tra i momenti più significativi della carriera di Eddie Jordan, spicca il debutto di Michael Schumacher nel 1991, una delle tante intuizioni che hanno segnato il suo percorso.

Dopo il ritiro dalle corse

Dopo il ritiro dalle competizioni, Eddie Jordan ha continuato a brillare come commentatore e analista televisivo, affascinando gli appassionati con la sua conoscenza approfondita e il suo stile unico. La sua passione e la sua energia contagiosa hanno mantenuto viva l’attenzione sul motorsport, rendendolo un volto familiare e amato dagli spettatori.

La scomparsa di Eddie Jordan segna la fine di un’epoca per la Formula 1. Il suo spirito innovativo, la sua capacità di vedere oltre le convenzioni e il suo fiuto per i talenti continueranno a ispirare generazioni di appassionati e professionisti del settore.